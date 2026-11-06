Shin Min Ah, Lee Jin Wook, dan Teo Yoo Terlibat Cinta Segitiga di Drama “Wed-Thu-Fri”

Cast Drama Wed-The-Fri (zapzee.net)

JawaPos.com - Drama terbaru berjudul “Wed-Thu-Fri” pertemukan Shin Min Ah, Lee Jin Wook, dan Teo Yoo dalam kisah cinta yang penuh konflik emosional.

Menurut laporan Zapzee, ketiganya akan menjadi pemeran utama serial 12 episode yang dijadwalkan tayang pada paruh pertama 2027.

Ceritanya berpusat pada pertemuan kembali sepasang mantan kekasih setelah 12 tahun berpisah, dengan latar sebuah restoran yang hanya beroperasi tiga hari dalam seminggu.

Shin Min Ah memerankan Cha Eun Soo, seorang perempuan yang telah menikah tetapi masih menyimpan kerinduan terhadap cinta pertamanya.

Setelah 12 tahun berlalu, ia kembali mencari mantan kekasihnya dengan tujuan yang belum sepenuhnya diketahui.

Di balik kehidupan rumah tangga yang telah dibangunnya, Eun Soo ternyata masih menyimpan keinginan untuk menjalani kehidupan yang benar-benar ia impikan.

Lee Jin Wook berperan sebagai Kim Dong Woo, seorang koki di restoran Wed-Thu-Fri. Ia menjalani kehidupan sederhana dan cenderung tenang, sambil menyimpan kenangan tentang cinta pertama yang gagal dipertahankannya.

Kehadiran kembali Eun Soo setelah lebih dari satu dekade membuat rutinitasnya berubah dan membuka kembali perasaan yang selama ini tersimpan.

Teo Yoo turut perkuat konflik cerita melalui karakter Lee Won Pil, suami Eun Soo sekaligus eksekutif perusahaan konstruksi Hangu Construction. Ia digambarkan sebagai pria kaya dan sukses, tetapi tidak memahami cara mencintai dengan baik.

Sikap posesif serta keinginannya yang semakin rumit dalam melindungi orang terdekat berpotensi memperkeruh hubungan antara Eun Soo dan Dong Woo.

Drama ini juga melibatkan sutradara Jung Dong Yoon yang sebelumnya menggarap “Stove League” dan “Gyeongseong Creature”.

Naskahnya ditulis oleh Joo Hyun, yang dikenal melalui “The World of the Married”, sementara Kang Eun Kyung, kreator serial “Dr. Romantic”, turut bergabung dalam proyek tersebut.

Kombinasi tim produksi dan jajaran pemeran ini menghadirkan cerita yang berfokus pada cinta, pengampunan, serta pertumbuhan emosional orang dewasa.