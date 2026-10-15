Comeback ke Variety Show Usai Menikah, Shin Min Ah Siap Tampil di You Quiz on the Block

shin min ah (x @tang_kira)

JawaPos.com - Shin Min Ah akan kembali menyapa penonton melalui program variety populer tvN, You Quiz on the Block, setelah enam tahun absen.

Kehadirannya kali ini menjadi sorotan karena ia akan memperkenalkan proyek drama terbarunya sekaligus menandai penampilan perdananya di acara variety televisi sejak menikah dengan aktor Kim Woo Bin pada 2025.

Menurut laporan Zapzee, Shin Min Ah dijadwalkan menjalani proses syuting untuk program yang dipandu Yoo Jae Suk tersebut pada pekan berikutnya.

Penampilan terakhirnya di You Quiz on the Block terjadi ketika ia mempromosikan film Diva. Kembalinya sang aktris tentu menjadi kabar menarik bagi penggemar yang telah lama menantikan kesempatan melihat sisi personalnya di luar dunia akting.

Dalam kesempatan terbaru ini, Shin Min Ah diperkirakan akan membicarakan The Remarried Empress, serial fantasi romantis yang dijadwalkan tayang di Disney+ mulai 4 November 2026.

Drama tersebut mengangkat kisah Navier, seorang permaisuri yang menghadapi keputusan mengejutkan ketika suaminya meminta perceraian demi bersama perempuan lain.

Alih-alih menerima keputusan itu begitu saja, Navier mengajukan satu syarat penting: ia harus diizinkan menikah dengan pangeran dari Kerajaan Barat.

Kisah tentang cinta, kekuasaan, dan keberanian menentukan masa depan sendiri ini menjadi daya tarik utama drama yang dibintangi Shin Min Ah tersebut.

Kembalinya Shin Min Ah ke acara bincang-bincang juga memberikan kesempatan bagi penonton untuk mengenal perjalanan karier dan kehidupannya dari sudut pandang berbeda.

Meski detail pembicaraan yang akan dibawakan belum diumumkan, penampilannya diprediksi menarik perhatian, terutama karena ini menjadi kemunculan variety show pertamanya sejak menikah dengan Kim Woo Bin.

Dengan jadwal tayang The Remarried Empress yang semakin dekat, kemunculan Shin Min Ah di You Quiz on the Block berpotensi menjadi bagian penting dari promosi drama tersebut.