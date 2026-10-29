Shin Min Ah Bertemu Lee Jong Suk di Tengah Perselingkuhan, Intip Kisahnya The Remarried Empress

JawaPos.com – Tahukah kamu, serial Korea Disney+ The Remarried Empress telah merilis poster karakter dan video cuplikan baru

Dikutip dari Soompi, Kamis (29/10), tentunya hal ini membuat penasaran penggemar, The Remarried Empress mengisahkan tentang Navier (Shin Min Ah), permaisuri sempurna dari Kekaisaran Timur.

Suaminya, Sovieshu (Ju Ji Hoon), kaisar Kekaisaran Timur, berselingkuh dengan seorang budak pelarian bernama Rashta (Lee Se Young) dan menceraikannya

Karena hal itu, Navier merespons dengan menikahi Heinrey (Lee Jong Suk), pangeran dari Kekaisaran Barat.

Dalam foto baru, Navier memancarkan keanggunan kerajaan, kekuatan yang teguh, pesona yang memikat dengan latar belakang warna merah dan krem.

Poster Sovieshu menampilkan nuansa biru tua dan hijau yang mencerminkan sifatnya yang dingin dan penuh perhitungan sebagai seorang kaisar.

Tampil menonjol dengan nuansa warna zamrud, Heinrey menyiratkan misteri dan kecanggihan, sementara Rashta memancarkan pesona yang manis

Video romance chemistry (dinamika romansa) yang baru dirilis ini mengeksplorasi perubahan hubungan antara Navier dan Sovieshu, Sovieshu dan Rashta, serta Navier dan Heinrey

Dalam satu adegan, Sovieshu berjanji, “Apa pun yang terjadi, kaulah satu-satunya wanita yang akan menjadi istriku.”