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Penulis: Aulia Ramadhani
Jumat, 6 November 2026 | 15.24 WIB

Shownu MONSTA X Akan Absen dari Jadwal Mendatang, Kenapa?

Shownu MONSTA X. (Soompi) - Image

Shownu MONSTA X. (Soompi)

JawaPos.com – Bertia kurang enak datang dari Shownu, anggota boy grup Korea MONSTA X, dimana ia akan absen dari kegiatan yang telah dijadwalkan.

Dilansir dari Soompi, Jum’at (6/11), penggemar pun merasa khawatir, karena kabarnya ia didiagnosis menderita hernia diskus (saraf terjepit)

Belakangan ini, STARSHIP Entertainment mengumumkan bahwa Shownu baru-baru ini memeriksakan diri ke rumah sakit.

Ia merasa nyeri pada punggung dan didiagnosis mengalami hernia diskus, sehingga membuat aktivitasnya terbatas.

Akibatnya, ia tidak dapat menghadiri acara penggemar grup yang akan datang di Beijing serta ajang 2026 Korea Grand Music Awards (KGMA).

“Kami ingin menyampaikan informasi terkini mengenai jadwal anggota MONSTA X, SHOWNU,” tulis agensi

Agensi menyebut, ia mengunjungi rumah sakit karena mengalami nyeri punggung dan telah menjalani pemeriksaan medis menyeluruh.

Setelah ia didiagnosis menderita hernia diskus, SHOWNU tidak dapat menghadiri acara penggemar MONSTA X EP [The Phase] di Beijing

Editor: Novia Tri Astuti
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