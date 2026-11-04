Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Penulis: Risma Azzah Fatin
Rabu, 4 November 2026 | 16.43 WIB

Jack Grealish Absen Melawan Newcastle Usai Everton Menjatuhkan Hukuman atas Pelanggaran Disiplin

Jack Grealish (Bein Sports) - Image

Jack Grealish (Bein Sports)

JawaPos.com – Everton tetap menjatuhkan sanksi disiplin kepada Jack Grealish setelah pemain tersebut diduga melanggar kode disiplin klub.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (3/11), Akibat hukuman tersebut, Grealish dipastikan tidak akan tampil saat Everton menghadapi Newcastle United dalam lanjutan Liga Premier.

Pemain sayap yang dipinjam dari Manchester City tersebut sebelumnya juga absen ketika Everton bertemu Newcastle pada pertandingan Piala Liga pekan lalu. Klub belum mengungkapkan secara resmi alasan di balik sanksi yang diberikan kepada pemain berusia 31 tahun itu.

Media Inggris melaporkan bahwa hukuman tersebut berkaitan dengan ketidakhadiran Grealish dalam sesi latihan Everton.

Sejumlah media tabloid juga menyebut Grealish menghabiskan dua hari untuk berpesta sehingga tidak mengikuti latihan sesuai jadwal.

Namun, informasi tersebut belum dikonfirmasi secara resmi oleh pihak klub maupun pemain. Everton tetap mempertahankan keputusan disiplin tersebut menjelang pertandingan penting melawan Newcastle.

Grealish menjalani masa peminjaman di Everton setelah kesulitan mendapatkan tempat di Manchester City, yang masih menyisakan satu tahun dalam kontraknya.

Pada musim sebelumnya, Grealish sempat menunjukkan penampilan menjanjikan bersama Everton sebelum mengalami cedera pada Januari dan menjalani operasi.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Diduga Bolos Latihan, Jack Grealish Dicoret dari Skuad Everton saat Tekuk Newcastle United - Image
Sepak Bola Dunia

Diduga Bolos Latihan, Jack Grealish Dicoret dari Skuad Everton saat Tekuk Newcastle United

Jumat, 30 Oktober 2026 | 18.12 WIB

Prediksi Skor Tottenham vs Everton: Spurs Cari Gol Pertama, Grealish Mengancam - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Tottenham vs Everton: Spurs Cari Gol Pertama, Grealish Mengancam

Minggu, 13 September 2026 | 03.32 WIB

Jack Grealish Resmi Dipinjam Everton untuk Kedua Kalinya dari Manchester City - Image
Sepak Bola

Jack Grealish Resmi Dipinjam Everton untuk Kedua Kalinya dari Manchester City

Jumat, 4 September 2026 | 06.16 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan - Image
1

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

2

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

5

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

6

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

7

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

8

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

9

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

10

Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore