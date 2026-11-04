Jack Grealish Absen Melawan Newcastle Usai Everton Menjatuhkan Hukuman atas Pelanggaran Disiplin

JawaPos.com – Everton tetap menjatuhkan sanksi disiplin kepada Jack Grealish setelah pemain tersebut diduga melanggar kode disiplin klub.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (3/11), Akibat hukuman tersebut, Grealish dipastikan tidak akan tampil saat Everton menghadapi Newcastle United dalam lanjutan Liga Premier.

Pemain sayap yang dipinjam dari Manchester City tersebut sebelumnya juga absen ketika Everton bertemu Newcastle pada pertandingan Piala Liga pekan lalu. Klub belum mengungkapkan secara resmi alasan di balik sanksi yang diberikan kepada pemain berusia 31 tahun itu.

Media Inggris melaporkan bahwa hukuman tersebut berkaitan dengan ketidakhadiran Grealish dalam sesi latihan Everton.

Sejumlah media tabloid juga menyebut Grealish menghabiskan dua hari untuk berpesta sehingga tidak mengikuti latihan sesuai jadwal.

Namun, informasi tersebut belum dikonfirmasi secara resmi oleh pihak klub maupun pemain. Everton tetap mempertahankan keputusan disiplin tersebut menjelang pertandingan penting melawan Newcastle.

Grealish menjalani masa peminjaman di Everton setelah kesulitan mendapatkan tempat di Manchester City, yang masih menyisakan satu tahun dalam kontraknya.