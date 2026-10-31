Shin Hae Chul, Yoo Jae Suk, dan BLACKPINK Terima Penghargaan Budaya Bergengsi Korea Selatan

Shin Hae Chul (allkpop)

JawaPos.com - Dunia hiburan Korea Selatan berikan penghormatan kepada sejumlah tokoh yang berkontribusi besar dalam perkembangan budaya populer.

Penyanyi rock legendaris mendiang Shin Hae Chul akan menerima Eungwan Order of Cultural Merit, atau Tanda Jasa Budaya kelas Silver Crown, secara anumerta.

Sementara itu, komedian sekaligus pembawa acara Yoo Jae Suk dan keempat anggota BLACKPINK juga masuk dalam daftar penerima penghargaan budaya bergengsi pada ajang 2026 Korean Popular Culture and Arts Awards yang digelar pada 29 Oktober 2026.

Penghargaan untuk Shin Hae Chul menjadi bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam memopulerkan musik rock Korea Selatan.

Ia memulai perjalanan musiknya setelah memenangkan hadiah utama dalam MBC College Song Festival pada 1988 bersama band Muhangwedo.

Kariernya kemudian berkembang melalui grup N.EX.T, yang dikenal dengan eksplorasi musik eksperimental dan karya-karya berpengaruh.

Shin Hae Chul meninggal dunia pada 2014, tetapi warisan musiknya tetap menjadi bagian penting dari sejarah musik Korea.

Yoo Jae Suk juga mendapat penghormatan melalui Bogwan Order of Cultural Merit, atau Tanda Jasa Budaya kelas Precious Crown.

Penghargaan tersebut mengakui kiprahnya selama lebih dari tiga dekade sebagai komedian dan pembawa acara.

Sejak debut pada 1991, ia telah menjadi salah satu figur televisi paling dikenal di Korea Selatan melalui berbagai program populer, termasuk Running Man, Infinite Challenge, dan You Quiz on the Block.

Dedikasinya di dunia hiburan membuatnya mendapat pengakuan atas kontribusinya terhadap budaya populer Korea.

Sementara itu, BLACKPINK yang beranggotakan Rosé, Lisa, Jennie, dan Jisoo akan menerima Okgwan Order of Cultural Merit, atau Tanda Jasa Budaya kelas Jade Crown.

Penghargaan ini diberikan di tengah perjalanan grup tersebut yang telah membantu memperluas jangkauan K-pop ke pasar internasional.