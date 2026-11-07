Pemkot Surabaya Raih Adinkes Award 2026 Atas Keberhasilan Kendalikan HIV/AIDS, TBC, dan Malaria

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meraih penghargaan AIDS-TB-Malaria Award 2026 dari Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes). (Foto: Diskominfo Surabaya)
JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meraih penghargaan AIDS-TB-Malaria Award 2026 dari Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes).
Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusi Surabaya dalam memperkuat pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS, tuberkulosis (TBC), serta malaria.
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap komitmen Pemkot Surabaya dalam membangun sistem kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan.
Salah satu aspek yang menjadi penilaian adalah dukungan pembiayaan program penanggulangan ketiga penyakit tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya dr. Billy Daniel Messakh mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektor.
Dukungan anggaran tidak hanya bersumber dari Dinkes, tetapi juga melibatkan perangkat daerah (PD) nonkesehatan, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), Baznas, hingga lembaga filantropi.
“Penilaian mencakup ketersediaan anggaran untuk program pencegahan dan pengendalian AIDS, TBC, dan malaria di Dinkes, dukungan PD nonkesehatan, serta keterlibatan lembaga CSR, Baznas, maupun filantropi. Selain itu, ada pula dukungan anggaran di tingkat kelurahan,” jelas Billy, Sabtu (7/11/2026).
Dalam upaya menekan penularan HIV/AIDS, Pemkot Surabaya memperluas edukasi dan pemeriksaan atau skrining terhadap kelompok berisiko.
Pencegahan penularan dari ibu ke bayi juga menjadi perhatian, termasuk memperluas akses tes HIV melalui puskesmas, rumah sakit, dan klinik.
Pemkot juga memastikan ketersediaan layanan pengobatan antiretroviral (ARV), konseling, hingga pemberian makanan tambahan (PMT) bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura
Prediksi Skor Lillestrom SK vs Viktoria Plzen di Liga Europa: Duel Berpotensi Berjalan Terbuka
Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa
Prediksi Skor Lion City Sailors vs Adelaide United di ACL Two: Tuan Rumah Diunggulkan Menang Lagi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022