Arda Ex Naff Apresiasi Anak Muda di Sumpah Pemuda: Makin Peduli Lingkungan

JawaPos.com – Kepedulian anak muda Indonesia dalam isu-isu lingkungan mendapat apresiasi dari berbagai kalangan.

Termasuk di antaranya Penyanyi Hatna Danarda atau biasa disapa Arda, suami dari penyanyi Tantri Kotak, yang menilai anak muda makin peduli dan berani.

Mantan personel Naff itu menilai bahwa generasi muda saat ini semakin menunjukkan kepedulian terhadap isu lingkungan dan kelestarian alam.

Momentum Hari Sumpah Pemuda setiap 28 Oktober menjadi pengingat bahwa generasi muda saat ini juga memikirkan keberlangsungan hidup generasi berikutnya.

“Perjuangan anak muda hari ini bukan hanya tentang masa depan mereka sendiri, tapi juga tentang masa depan generasi setelahnya,” kata Arda kepada JawaPos.com.

Perhatian anak muda terhadap persoalan iklim dan lingkungan menjadi harapan bagi masa depan, terutama di tengah berbagai tantangan yang dampaknya sudah mulai dirasakan masyarakat saat ini.

Arda menilai, kepedulian terhadap lingkungan perlu diwujudkan melalui tindakan nyata dan konsisten.

Menurut dia, menyuarakan persoalan lingkungan di media sosial merupakan langkah awal yang positif, tetapi harus dilanjutkan dengan aksi nyata yang memberikan dampak berkelanjutan.

Arda mencontohkan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dampaknya tidak berhenti pada kerusakan alam.