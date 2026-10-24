Changmin TVXQ Sindir Park Myung Soo dengan Candaan Pedas di Boss in the Mirror

changmin (x @tang_kira)

JawaPos.com - Changmin TVXQ tunjukkan sisi humorisnya sebagai pembawa acara spesial dalam program varietas Korea Selatan Boss in the Mirror.

Dikenal lewat vokalnya yang kuat dan citra profesional di atas panggung, Changmin kali ini mencuri perhatian dengan celetukan spontan yang membuat komedian Park Myung Soo terkejut sekaligus mengundang gelak tawa di studio.

Menurut laporan allkpop, Changmin akan tampil sebagai special MC dalam episode Boss in the Mirror yang tayang pada 25 Oktober.

Kemunculan ini juga bertepatan dengan aktivitas comeback solonya setelah empat tahun sembilan bulan. Dalam proses syuting, Changmin bercerita bahwa dirinya kini dijuluki “neul-keu-keu”, istilah bercanda untuk seseorang yang dianggap kurang mengikuti tren dan meme internet terbaru.

Changmin kemudian melontarkan candaan kepada Park Myung Soo dengan mengatakan bahwa jika dirinya disebut “neul-keu-keu”, Park Myung Soo mungkin pantas mendapat julukan “gwan-keu-keu”.

Mendengar komentar tersebut, Park langsung bereaksi dengan nada tidak percaya, mempertanyakan apakah Changmin benar-benar menyebutnya demikian. Momen spontan itu pun menciptakan suasana riuh di studio.

Candaan Changmin tidak berhenti sampai di situ. Ia juga memberikan komentar tajam kepada penyiar Eom Ji In setelah sang penyiar menunjukkan kemampuannya mengisi bagian vokal dalam lagu trot milik Park Cheol Kyu menggunakan persona panggungnya, “Eom Young Ja”.

Changmin melontarkan ulasan singkat yang memelesetkan pepatah Korea, sehingga membuat para panelis lain tertawa.

Kim Sook mengapresiasi gaya bicara Changmin yang dinilai lugas, sementara Jun Hyun Moo menyebut bahwa sang penyanyi kini benar-benar menunjukkan kemampuan sebagai komentator dengan lidah tajam.

Penampilan tersebut memperlihatkan sisi Changmin yang lebih santai dan jenaka, berbeda dari sosoknya yang kerap tampil serius saat menjalankan aktivitas bersama TVXQ.

Di luar kegiatan televisi, Changmin baru saja merilis mini album ketiganya, All Of My Life, pada 19 Oktober 2026.

Album berisi enam lagu tersebut mengusung lagu utama dengan judul yang sama, disertai sejumlah trek lain seperti “Hot Blood”, “The Low”, “Yeah We Go”, “Sleeping By The Phone”, dan “99 (Boiling Point)”.