Yoona SNSD Hadiri Milan Fashion Week sebagai Friend of the Brand Pertama Max Mara dari Korea 

yoona (x @oneilymusic)

JawaPos.com – Yoona SNSD tunjukkan eksistensinya di dunia fashion internasional dengan menghadiri Milan Fashion Week 2026.

Menurut laporan allkpop, Yoona hadir di Milan sebagai Friend of the Brand Max Mara dan menjadi artis Korea pertama yang mendapatkan posisi tersebut. Kehadirannya menjadi bagian dari agenda Max Mara dalam memperkenalkan koleksi Spring/Summer 2027.

Yoona mencuri perhatian melalui gaya busana yang memadukan kesan elegan dan modern. Ia tampil dengan setelan bernuansa mewah yang memberikan siluet rapi, sekaligus mempertahankan karakter feminin yang selama ini menjadi ciri khas penampilannya di berbagai acara fashion internasional.

Dalam gelaran tersebut, Yoona duduk di barisan depan untuk menyaksikan presentasi koleksi terbaru Max Mara. Penampilannya juga mendapat sorotan dari para fotografer dan penggemar yang hadir di lokasi.

Kehadiran Yoona semakin memperlihatkan hubungan panjangnya dengan rumah mode asal Italia tersebut.

Status Friend of the Brand yang disandang Yoona menjadi bagian penting dari perjalanan kariernya di industri fashion.

Sebagai artis sekaligus anggota Girls’ Generation, ia telah beberapa kali menghadiri agenda Max Mara dan tampil mengenakan koleksi rumah mode tersebut dalam berbagai kesempatan.

Sebelum menghadiri fashion show, Yoona juga tampil dengan gaya bernuansa netral ketika berangkat menuju Milan.

Ia memadukan sweater kasmir dengan cardigan, celana panjang berpotongan lebar, serta aksesori kulit sehingga menciptakan tampilan yang sederhana tetapi tetap berkelas.

Selain aktivitas fashion, Yoona juga tengah mempersiapkan proyek akting terbarunya. Ia membintangi drama Unnatural sebagai Song Do-eun dan proyek tersebut direncanakan tayang pada 2027.