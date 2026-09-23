Kim Nam-gil Tunjukkan Sisi Baru sebagai Penyanyi di KB Joy Olpark Festival 2026 

JawaPos.com – Kim Nam-gil tunjukkan sisi berbeda dari dirinya ketika tampil sebagai penyanyi di panggung festival untuk pertama kalinya.
Aktor yang baru terjun ke dunia musik tersebut tampil di KB Joy Olpark Festival 2026 pada 20 September di 88 Lawn Field, Olympic Park, Seoul.
Menurut laporan allkpop, Kim Nam-gil membawakan lima lagu selama sekitar 30 menit dengan iringan full live band.
Penampilan tersebut menjadi festival pertama Kim Nam-gil sejak resmi debut sebagai penyanyi pada Maret 2026 melalui single “Going to You”.
Dengan percaya diri, ia membuka penampilannya menggunakan lagu Nell berjudul “Time Walking on Memories”. Suara berat khas Kim Nam-gil berpadu dengan aransemen band yang membuat suasana panggung terasa hangat dan emosional.
Tak hanya menyuguhkan lagu, Kim Nam-gil juga memperlihatkan sisi humor yang selama ini dikenal penggemar.
Ia sempat bercanda mengenai kehadirannya di festival tersebut dengan mengatakan bahwa mungkin ada penonton yang bertanya-tanya mengapa dirinya berada di sana.
Setelah itu, ia melanjutkan penampilan dengan lagu Nell “Four Times Around the Sun” dan “Hug Me” milik Jung Joon-il.
Suasana kemudian berubah menjadi lebih enerjik ketika Kim Nam-gil membawakan lagu DAY6 “Time of Our Life”.
Sebagai penutup, ia menyanyikan lagu debutnya, “Going to You”, sambil mengajak penonton bersemangat. Penampilan selama kurang lebih 30 menit tersebut diisi vokal live yang stabil serta interaksi santai dengan penonton.
Debutnya di festival musik ini menjadi bagian dari perjalanan Kim Nam-gil memperluas aktivitas sebagai penyanyi.
Setelah merilis single debut, ia telah tampil dalam berbagai kesempatan, mulai dari fan meeting, program musik, hingga festival universitas. Kini, panggung festival besar menjadi pengalaman baru dalam perjalanan musiknya.
Di tengah kesibukannya sebagai penyanyi, Kim Nam-gil tetap aktif sebagai aktor. Ia saat ini tengah menjalani syuting drama “Nightmare” dan menantikan perilisan film “Mongyudowondo”.
Dalam waktu dekat, ia juga dijadwalkan menjadi pembawa acara Buil Film Awards ke-35 pada 7 Oktober dan terlibat dalam Seoul Drama Awards 2026 pada 8 Oktober.
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