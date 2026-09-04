Kim Nam-gil dan Chun Woo-hee Kembali Jadi MC Buil Film Awards untuk Tahun Kedua

JawaPos.com – Kim Nam-gil dan Chun Woo-hee dipertemukan kembali dalam sebuah panggung bergengsi. Keduanya telah dikonfirmasi sebagai pembawa acara bersama untuk Buil Film Awards ke-35, yang akan digelar pada 7 Oktober 2026 di Busan. Ini menjadi tahun kedua secara berturut-turut bagi keduanya untuk memandu ajang penghargaan tersebut.

Chemistry Kim Nam-gil dan Chun Woo-hee bukanlah hal baru. Keduanya pernah beradu akting dalam film “One Day” pada 2017.

Setelah cukup lama tidak bekerja bersama, mereka kembali dipertemukan sebagai MC Buil Film Awards tahun lalu dan berhasil menunjukkan kemampuan membawakan acara dengan stabil serta penuh chemistry.

Kedua aktor tersebut juga terus memperlihatkan eksistensi mereka di dunia akting. Kim Nam-gil akan tampil sebagai Grand Prince Suyang dalam film yang sangat dinantikan, “Dream of the Peach Blossom Land”.

Sementara itu, Chun Woo-hee baru-baru ini mencuri perhatian lewat kemampuan akting romantisnya dalam drama JTBC “My Youth”.

Menurut laporan Dispatch, Buil Film Awards pertama kali digelar pada 1958 dan dikenal sebagai ajang penghargaan film pertama di Korea.

Tahun ini, sejumlah film dan sineas ternama bersaing dalam berbagai kategori utama. Film karya Park Chan-wook “It Can’t Be Done” menjadi salah satu kandidat kuat setelah memperoleh sembilan nominasi, termasuk Best Picture, Best Director, Best Actor, dan Best Actress.

Film “Hope” karya Na Hong-jin menyusul dengan delapan nominasi, sedangkan “Master of the World” garapan Yoon Ga-eun dan “The Man Who Lives with Kings” karya Jang Hang-jun masing-masing mendapatkan enam nominasi.

Park Ji-hoon bahkan berpeluang meraih tiga penghargaan setelah masuk dalam persaingan Star of the Year, menyusul nominasi Best Actor dan Best New Actor.