James Ransone Kembali Tak Masuk Penghormatan In Memoriam, Ini Respons Sang Istri 

james ransone (x @popbase)

JawaPos.com – James Ransone jadi sorotan setelah namanya tidak muncul dalam segmen In Memoriam pada ajang Emmys 2026. Sebelumnya, aktor yang dikenal lewat serial The Wire dan film It: Chapter Two tersebut juga tidak tercantum dalam penghormatan serupa di Oscars 2026.

Kabar tersebut mendapat perhatian setelah Jamie McPhee, istri mendiang Ransone, menyampaikan kekecewaannya melalui media sosial.

Ia menilai keputusan tersebut terasa tidak tepat, meski mengakui bahwa sang suami kemungkinan tidak terlalu mempersoalkan apakah namanya ditampilkan dalam segmen penghormatan tersebut.

Ransone dikenal luas berkat perannya sebagai Ziggy Sobotka dalam musim kedua The Wire. Ia kemudian membangun karier di layar lebar melalui sejumlah film, termasuk Sinister, It: Chapter Two, dan Tangerine. Ia juga kembali bekerja sama dengan HBO melalui miniseri Generation Kill.

Menurut laporan Variety, McPhee mengungkapkan bahwa Ransone tidak hanya absen dari segmen In Memoriam Emmys, tetapi sebelumnya juga tidak muncul dalam penghormatan Oscars pada Maret 2026.

Ia tetap menekankan bahwa terlepas dari kontroversi atau kekurangan yang pernah melekat pada kehidupan Ransone, sang aktor memiliki kemampuan akting yang tidak perlu diragukan.

Pihak Television Academy menjelaskan bahwa segmen In Memoriam yang ditayangkan di televisi memiliki keterbatasan durasi sehingga tidak semua sosok yang meninggal dalam setahun terakhir dapat ditampilkan.

Sejumlah nama lain juga dilaporkan tidak muncul dalam segmen tersebut, meski penghormatan yang lebih lengkap dapat ditemukan melalui situs resmi Television Academy.

Bagi keluarga dan orang-orang terdekatnya, ketidakhadiran nama Ransone dalam tayangan tersebut tetap menjadi momen yang mengecewakan.