Choi Hyun Wook Tutup Kolom Komentar Usai Live Mabuk, Foto Lama Kembali Disorot 

choi hyun wook (x @k_dramaindo_)

JawaPos.com – Choi Hyun Wook menjadi sorotan setelah mengunggah sejumlah foto di media sosial tiga hari setelah melakukan siaran langsung dalam kondisi mabuk.

Menurut laporan The Chosun, Choi Hyun Wook membagikan beberapa foto tanpa keterangan yang memperlihatkan dirinya tengah bersantai di kolam renang, pantai, dan resor mewah yang tampak berada di luar negeri. Namun, kolom komentar pada unggahan tersebut justru ditutup.

Foto tersebut kemudian memunculkan pertanyaan karena Choi Hyun Wook diketahui sedang menjalani proses syuting drama terbaru “Hon” dan disebut belum meninggalkan Korea Selatan.

Kondisi itu membuat sebagian publik mempertanyakan alasan sang aktor mengunggah foto lama yang dapat menimbulkan kesan seolah-olah dirinya sedang bepergian ke luar negeri. Hingga kini, agensinya belum memberikan komentar tambahan terkait unggahan tersebut.

Pada 30 Agustus, Choi Hyun Wook melakukan siaran langsung melalui akun media sosial pribadinya untuk berkomunikasi dengan penggemar.

Dalam siaran tersebut, ia terlihat memegang gelas berisi minuman beralkohol dan beberapa kali mengakui bahwa dirinya sedang sangat mabuk. Pernyataan mengenai dirinya yang mabuk serta suasana siaran tersebut kemudian membuat sejumlah penggemar merasa khawatir.

Perhatian terhadap aksi tersebut semakin besar karena Choi Hyun Wook sebelumnya pernah terseret sejumlah kontroversi terkait kehidupan pribadinya.

Mulai dari insiden membuang puntung rokok secara ilegal, persoalan yang berkaitan dengan unggahan media sosial, hingga kontroversi saat melakukan pitching.

Rangkaian kejadian tersebut membuat sebagian publik menilai bahwa sang aktor kembali kurang berhati-hati dalam menjaga sikapnya di ruang publik.

Sorotan kali ini juga tidak lepas dari pernyataan Choi Hyun Wook dalam wawancara untuk serial Netflix “Notes from the Last Row” pada Juli lalu.

Saat itu, ia mengaku telah banyak melakukan introspeksi terkait persoalan kehidupan pribadi. Ia juga menyampaikan keinginannya untuk ke depannya lebih fokus membuat penonton terkesan melalui karya, sembari meningkatkan rasa tanggung jawab dan terus berhati-hati dalam menjalani aktivitasnya sebagai aktor.

Di tengah kontroversi tersebut, Choi Hyun Wook tetap menjalani aktivitas profesionalnya dan saat ini diketahui tengah mempersiapkan drama “Hon.”