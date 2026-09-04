So Ji Sub Gelar Fan Meeting Asia, Jakarta Masuk Daftar Kota yang Disambangi 

So ji sub (x @soompi)

JawaPos.com – So Ji Sub bersiap kembali menyapa penggemar di Asia melalui fan meeting tour berjudul “Soulmate The Timeless.” Menurut laporan Dispatch pada 3 September 2026, agensi FiftyOneK mengumumkan bahwa tur tersebut akan dimulai pada Oktober 2026.

Tajuk “Soulmate The Timeless” menggambarkan keinginan So Ji Sub untuk terus menjaga hubungan erat dengan penggemar yang telah memberikan dukungan selama bertahun-tahun.

Dalam rangkaian fan meeting ini, So Ji Sub akan mengajak penggemar menciptakan berbagai kenangan melalui sejumlah segmen spesial.

Poster resmi yang dirilis bersamaan dengan pengumuman juga sukses menarik perhatian. Sang aktor tampil mengenakan kaus putih yang dipadukan dengan jaket hitam, sementara senyum hangatnya ke arah kamera semakin membangun antusiasme menjelang pertemuan dengan penggemar.

Tur “Soulmate The Timeless” akan membawa So Ji Sub ke lima kota atau wilayah di Asia. Perjalanan dimulai dari Macau pada 24 Oktober 2026, kemudian berlanjut ke Manila, Taipei, Jakarta, dan Bangkok.

Masuknya Jakarta dalam daftar tersebut tentu menjadi kabar istimewa bagi penggemar So Ji Sub di Indonesia yang telah lama menantikan kesempatan bertemu langsung dengan sang aktor.

Tahun 2026 juga menjadi periode yang kembali memperkuat popularitas So Ji Sub sebagai aktor. Ia tampil sebagai Manager Kim dalam drama SBS “Manager Kim”, yang menyelesaikan penayangannya pada Juli lalu.

Drama tersebut mencatat rating pemirsa tertinggi sebesar 23,1 persen, sekaligus memperlihatkan daya tarik So Ji Sub dalam membawakan karakter utama yang penuh energi.

Popularitas “Manager Kim” bahkan tidak berhenti di Korea Selatan. Drama tersebut dirilis secara global melalui Netflix dan mendapat respons positif dari penonton internasional.

Berdasarkan peringkat To Doom, “Manager Kim” berhasil menempati posisi pertama dalam kategori serial televisi non-Inggris global, menambah catatan kesuksesan So Ji Sub di tahun ini.

Di tengah antusiasme terhadap fan meeting dan kesuksesan dramanya, kabar mengenai “Manager Kim” Season 2 juga mulai mencuat. Tim produksi disebut tengah mempertimbangkan secara positif kemungkinan melanjutkan cerita ke musim kedua.