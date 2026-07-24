Setelah Dream to You, Hwang In Youp Gelar Fan Meeting Asia dan Amerika Selatan

hwang in youp (x @soompi)

JawaPos.com – Hwang In Youp siap bertemu para penggemarnya melalui tur fan meeting global berjudul "To You".

Dimulai di Seoul pada Agustus 2026 berlanjut ke berbagai kota di Asia dan Amerika Selatan, termasuk Jakarta, yang dipastikan masuk dalam daftar destinasi tahun ini.

Dikutip dari soompi, tur "To You" akan menyambangi 11 kota, yakni Seoul, Shanghai, Taipei, Hong Kong, Bangkok, Jakarta, Manila, Santiago, São Paulo, Osaka, dan Tokyo.

Rangkaian acara dibuka di Seoul pada 23 Agustus, kemudian berlanjut ke Shanghai, Taipei, Hong Kong, Bangkok, Jakarta, Manila , Santiago, dan São Paulo. Sementara itu, jadwal fan meeting di Osaka dan Tokyo akan diumumkan kemudian.

Fan meeting kali ini memiliki arti tersendiri bagi Hwang In Youp karena menjadi ajang pertemuan dengan penggemar setelah berakhirnya drama ENA Dream to You.

Melalui acara tersebut, sang aktor berencana berbagi cerita di balik layar proses syuting, pengalaman memerankan karakternya, hingga berbagai momen yang belum sempat diceritakan kepada publik.

Tur ini juga menjadi kelanjutan dari kesuksesan fan meeting "IN LOVE" yang digelar pada 2024.

Dengan jangkauan kota yang lebih luas, Hwang In Youp ingin membalas dukungan para penggemar internasional yang terus menyertai perjalanan kariernya, sekaligus menciptakan kenangan baru melalui interaksi yang lebih dekat.

Pihak agensi mengungkapkan bahwa daftar kota dalam tur "To You" masih berpotensi bertambah.

Mereka memastikan informasi mengenai lokasi tambahan, jadwal terbaru, hingga detail penjualan tiket akan diumumkan secara bertahap melalui kanal resmi.

Bagi penggemar di Indonesia, kehadiran Hwang In Youp di Jakarta pada 24 Oktober menjadi kesempatan langka untuk bertemu langsung dengan sang aktor.

Fan meeting ini akan menghadirkan sesi bincang-bincang, permainan interaktif, serta penampilan spesial yang telah dipersiapkan khusus untuk menyapa para penggemarnya di berbagai negara.