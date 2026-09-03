BJ Gwajeup Seyeon dan Kekasihnya Dilaporkan Polisi atas Dugaan Penggunaan Zolpidem

seyeon (x @sbs_star)

JawaPos.com – In Seyeon tengah menjalani penyelidikan kepolisian terkait dugaan penggunaan obat psikotropika. Berdasarkan laporan Dispatch, Departemen Kepolisian Gangnam Seoul mendaftarkan Seyeon bersama kekasihnya, yang disebut bernama Park Joong-gyu, sebagai tersangka pada 30 Agustus atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Pengendalian Narkotika.

Keduanya diduga menggunakan obat psikotropika zolpidem pada Juni lalu. Menurut laporan Dispatch, dugaan penggunaan tersebut terungkap setelah terdapat keadaan yang mengindikasikan konsumsi obat ketika Seyeon dibawa ke rumah sakit. Polisi kemudian melanjutkan penyelidikan untuk mengetahui fakta sebenarnya terkait dugaan tersebut.

Setelah kabar mengenai penyelidikan mencuat, Seyeon memberikan penjelasan secara langsung melalui siaran langsung pada 1 September.

Ia mengatakan bahwa dirinya mengonsumsi obat tersebut karena sedang menghadapi persoalan dengan saudaranya. “Ada sesuatu yang terjadi dengan saudara saya, jadi saya meminum obatnya,” ujar Seyeon seperti dikutip Dispatch.

Seyeon juga membantah anggapan bahwa dirinya sengaja memutihkan rambut untuk menghindari penyelidikan polisi. Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan berlangsung ketika rambutnya masih berwarna hitam dan perubahan warna rambut dilakukan setelah proses pemeriksaan selesai.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk menepis dugaan bahwa ia berusaha menghilangkan bukti atau menghindari proses hukum.

Dalam siaran yang sama, Seyeon kembali menyangkal tuduhan penggunaan narkoba. Ia bahkan menampilkan pesan di layar yang menyatakan bahwa dirinya tidak menggunakan narkoba dan tidak memperoleh resep obat melalui perantara.

Ia juga meminta maaf kepada publik karena telah menimbulkan kekhawatiran. Dispatch mencatat bahwa kasus ini masih berada dalam tahap penyelidikan sehingga dugaan tersebut belum menjadi putusan bersalah.

Gwajeup Seyeon sendiri merupakan BJ yang telah aktif melakukan siaran internet sejak 2019. Namanya semakin dikenal publik pada 2024 setelah dirinya terlihat berada di jalanan Amerika Serikat bersama Bang Si-hyuk, Chairman HYBE.