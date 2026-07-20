Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Senin, 20 Juli 2026 | 19.55 WIB

Hotman Paris Ungkap Kronologi Ucapan "Lu Punya Otak Nggak Sih?", Klaim Pernyataan Dipotong

Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mendatangi Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) di Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Jumat (17/7/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mendatangi Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) di Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Jumat (17/7/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf atas ucapannya kepada wartawan, dalam konferensi pers terkait perkara korupsi yang menjerat kliennya, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Hotman menjelaskan, ucapan "lu punya otak nggak sih?" yang belakangan viral tidak bisa dipisahkan dari rangkaian tanya jawab yang terjadi saat konferensi pers, yang berlamgsung di Kompleks Kejagung, Jakarta, Jumat malam (17/7).

Ia mengaku telah berulang kali menegaskan tidak memiliki kapasitas untuk menjawab pertanyaan mengenai dugaan adanya agenda tersembunyi dari sebuah institusi penegak hukum.

"Dengan ini saya menyatakan maaf yang sebesar-besarnya, atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampidsus yang mengatakan 'lu punya otak nggak sih'," kata Hotman dalam klarifikasi pada akun Instagram pribadinya, Senin (20/7).

Ia menyebut, pemberitaan yang beredar hanya menampilkan bagian potongan dari pernyataan yang disampaikan secara lengkap, tanpa menyertakan kronologi yang menjadi latar belakang ucapan tersebut.

"Perlu saya jelaskan yang dikutip oleh media hanya bagan akhirnya, tidak dikutip secara utuh kenapa saya mengucapkan begitu. Fakta kenyataannya adalah wartawan pertama bertanya kepada saya apakah instansi terkait punya hidden agenda atau acara tersembunyi, saya jawab saya tidak tau saya tidak punya kapasitas itu," tegasnya.

Hotman menuturkan, situasi menjadi emosional ketika dirinya belum selesai menjawab pertanyaan pertama, tetapi wartawan lain kembali menanyakan dugaan adanya kesalahan yang dilakukan institusi tersebut.

"Belum selesai saya jawab, tiba-tiba wartawan kedua bertanya, 'apakah instansi tersebut melakukan kekeliruan?' Akhirnya saya emosi, karena saya udah bolak balik saya tidak tau, akhirnya saya jawab 'Kamu punya otak nggak sih?'. Maksudnya saya udah jawab tadi tidak tahu," beber Hotman.

Ia pun menegaskan, dirinya tidak memiliki kewenangan maupun informasi untuk menilai apakah terdapat agenda tersembunyi di balik langkah yang diambil aparat penegak hukum.

"Saya tidak mungkin menjawab hidden agenda dari suatu institusi penegak hukum," jelasnya.

Editor: Bayu Putra
Tags
Artikel Terkait
Sebut Wartawan 'Lu Punya Otak Nggak', Hotman Paris Dikecam Forum Pemred - Image
Nasional

Sebut Wartawan 'Lu Punya Otak Nggak', Hotman Paris Dikecam Forum Pemred

Senin, 20 Juli 2026 | 03.33 WIB

Gerindra Tepis Hotman Paris soal Kasus Febrie Adriansyah, Tegaskan Prabowo Tak Intervensi Penegakan Hukum - Image
Kasuistika

Gerindra Tepis Hotman Paris soal Kasus Febrie Adriansyah, Tegaskan Prabowo Tak Intervensi Penegakan Hukum

Senin, 20 Juli 2026 | 01.19 WIB

Hotman Paris Dinilai Tak Paham Hukum soal Izin Presiden untuk Penetapan Tersangka Febrie Adriansyah - Image
Kasuistika

Hotman Paris Dinilai Tak Paham Hukum soal Izin Presiden untuk Penetapan Tersangka Febrie Adriansyah

Senin, 20 Juli 2026 | 00.41 WIB

Terpopuler

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia - Image
1

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

2

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

3

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

4

Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo

5

Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs

6

Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan

7

Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga

8

PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers

9

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

10

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore