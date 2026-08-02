Polisi Konfirmasi Penembakan di In-N-Out Idaho AS, Sejumlah Orang Tewas dan Terluka

JawaPos.com - Penembakan terjadi di sebuah restoran In-N-Out Burger di Twin Falls, Idaho, Amerika Serikat, Sabtu (1/8/2026), menewaskan sejumlah orang dan melukai beberapa lainnya. Polisi menyatakan terduga pelaku juga tewas dalam insiden tersebut.

Dilansir dari ABC News, Minggu (2/8/2026), Kepala Kepolisian Twin Falls Matthew Hicks mengatakan pihaknya belum dapat memastikan jumlah korban tewas maupun terluka ketika konferensi pers digelar pada Sabtu malam.

Polisi masih berupaya memberi tahu keluarga korban sebelum angka resmi diumumkan. Hicks memastikan terduga penembak tewas dan menyatakan tidak ada lagi ancaman terhadap masyarakat.

Dalam perkembangan berikutnya, Al Jazeera melaporkan tiga orang tewas dan tujuh lainnya terluka. Penembak disebut termasuk di antara korban tewas. Namun, polisi masih menyelidiki identitas pelaku, motif penembakan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain. Dengan demikian, penyelidikan belum memberikan gambaran lengkap mengenai latar belakang maupun sasaran serangan tersebut.

Insiden bermula setelah polisi menerima laporan mengenai suara tembakan di restoran In-N-Out di Blue Lakes Boulevard pada pukul 14.29 waktu setempat. Lokasi tersebut berada di dekat pusat perbelanjaan yang ramai. Hicks menggambarkan situasi di lapangan sebagai "adegan yang sangat kacau", karena ratusan orang diperkirakan berada di sekitar kawasan ketika penembakan berlangsung.

Besarnya aktivitas warga di kawasan itu membuat aparat dari sejumlah lembaga langsung dikerahkan. Polisi kemudian menutup area di sekitar restoran dan Twin Falls Visitor Center untuk memungkinkan petugas memproses tempat kejadian perkara.

Warga juga diminta menjauhi lokasi selama penyelidikan berlangsung. Pada saat yang sama, aparat mewawancarai para saksi dan meminta siapa pun yang memiliki informasi terkait kejadian untuk menghubungi polisi.

Sejumlah korban dibawa ke St. Luke's Magic Valley Medical Center. Pihak rumah sakit menyatakan mereka bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan petugas tanggap darurat dalam menangani situasi tersebut.