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Mellyna Putri Diniar
Senin, 3 Agustus 2026 | 02.38 WIB

Penembakan di Restoran In-N-Out Idaho AS Tewaskan 3 Orang, 7 Lainnya Terluka

Penembakan terjadi di restoran In-N-Out Burger di Idaho, dengan aparat meminta warga menghindari area sekitar lokasi (Reuters) - Image

Penembakan terjadi di restoran In-N-Out Burger di Idaho, dengan aparat meminta warga menghindari area sekitar lokasi (Reuters)

JawaPos.com - Penembakan terjadi di restoran cepat saji In-N-Out Burger di Twin Falls, Idaho, Amerika Serikat, Sabtu (1/8/2026) sekitar pukul 14.00 waktu setempat. Insiden tersebut menewaskan tiga orang dan melukai tujuh lainnya, termasuk sejumlah korban yang dilaporkan dalam kondisi kritis. Polisi juga menemukan jenazah terduga pelaku di sekitar lokasi kejadian.

Juru bicara informasi publik Kota Twin Falls, Josh Palmer, mengatakan pihak berwenang masih berupaya memberi tahu keluarga para korban sebelum identitas mereka diumumkan. Karena proses tersebut belum selesai, nama, usia, serta rincian lain mengenai korban belum dirilis. Polisi juga belum memastikan apakah terduga pelaku termasuk dalam jumlah korban tewas yang telah diumumkan.

Dilansir dari ABC News, Minggu (2/8/2026), Kepala Kepolisian Twin Falls Matthew Hicks mengatakan identitas serta motif terduga pelaku masih diselidiki. Polisi menerima laporan mengenai tembakan di restoran di Blue Lakes Boulevard sekitar pukul 14.29.

"Kami yakin ancaman terhadap masyarakat telah berakhir," kata Hicks, seraya menggambarkan lokasi kejadian sebagai situasi yang "sangat kacau."

Sementara itu, dilansir dari NPR, Minggu (2/8/2026), penyidik masih mewawancarai saksi yang berada di sekitar restoran. Lokasi tersebut berada di kawasan pusat perbelanjaan yang ramai dan diperkirakan terdapat ratusan orang di area itu ketika penembakan berlangsung. Polisi sebelumnya meminta masyarakat menjauh dari kawasan tersebut selama proses penanganan dan penyelidikan berlangsung. 

Kesaksian warga menunjukkan bagaimana kepanikan menyebar dengan cepat. Lane Koehn, 34 tahun, mengatakan dirinya berada di lampu lalu lintas dekat restoran ketika melihat seseorang membawa senapan bergaya AR keluar dari jalur layanan tanpa turun dari kendaraan. 

Seorang pria yang membawa pistol kemudian menembaki pelaku. Koehn juga melihat seorang pekerja In-N-Out menarik seorang pekerja lain yang mengalami luka tembak di bagian dada melintasi area parkir untuk menjauhkannya dari lokasi bahaya.

Koehn, pekerja tersebut, dan pria yang membawa pistol kemudian tetap berada di lokasi hingga paramedis datang.

"Kondisinya cukup parah, tetapi saya tidak tahu. Saya berharap dia selamat," kata Koehn. 

Editor: Candra Mega Sari
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