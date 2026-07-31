Sambut 20 Tahun Debut, Jung Il Woo Teken Kontrak Eksklusif dengan Galaxy Corporation

jung ll woo (x @soompi)

JawaPos.com – Jung Il Woo memulai babak baru dalam perjalanan kariernya dengan bergabung bersama Galaxy Corporation.

Menurut laporan dispatch, agensi tersebut mengumumkan telah menandatangani kontrak eksklusif dengan sang aktor dan berkomitmen untuk mendukung ekspansi aktivitasnya di pasar hiburan global.

Galaxy Corporation menyebut Jung Il Woo sebagai salah satu aktor Hallyu yang telah lama dicintai penggemar di berbagai negara Asia.

Agensi juga menegaskan akan menghadirkan sinergi baru agar popularitas sang aktor semakin berkembang di pasar internasional melalui berbagai proyek dan peluang baru.

Jung Il Woo memulai debut pada 2006 lewat sitkom MBC "High Kick!". Namanya kemudian semakin dikenal berkat penampilannya dalam sejumlah drama populer seperti "Moon Embracing the Sun", "The Night Watchman's Journal", dan "Cinderella and Four Knights".

Tahun ini menjadi momen spesial karena ia merayakan 20 tahun berkarier di industri hiburan Korea.

Jung Il Woo menggelar fan meeting berjudul "Still Here" di Hangzhou, China, pada Mei lalu. Acara tersebut menghadirkan berbagai sesi spesial, mulai dari kilas balik perjalanan karier, permainan interaktif, sesi tanya jawab, hingga penampilan di atas panggung.

Pada bulan yang sama, ia juga menghadiri International Economic, Trade, and Cultural Exchange Forum di Shanghai dan menerima penghargaan sebagai Asia-Pacific Economic, Trade, and Cultural Exchange Ambassador, yang semakin menegaskan pengaruhnya sebagai bintang Hallyu.

Jung Il Woo juga terus menunjukkan eksistensinya di dunia akting. Ia baru saja tampil dalam serial Amazon Prime Video berjudul "The Criminal", memerankan karakter misterius bernama Takigawa.

Serial tersebut berhasil mempertahankan posisi puncak peringkat penonton selama tiga pekan berturut-turut sejak penayangannya.

Sementara itu, Galaxy Corporation sendiri dikenal sebagai perusahaan hiburan berbasis AI yang menaungi sejumlah nama besar, termasuk G-Dragon, Song Kang Ho, Taemin, Kim Jong Kook, Ryu Jun Yeol, dan Lee Jung Hoo. Dengan bergabungnya Jung Il Woo, agensi tersebut semakin memperkuat jajaran artis papan atas yang dimilikinya.