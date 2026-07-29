Moon Geun Young Merilis Pernyataan Tentang Pernikahannya dengan Jeong Pyeong

JawaPos.com - Aktris Moon Geun Young mengungkapkan pada hari Rabu (29/7), bahwa ia telah menikah dengan aktor musikal Jung Pyeong.

Moon Geun Young membagikan kabar bahagia tersebut, melalui surat tulisan tangan yang diunggah di media sosialnya.

"Halo, ini Moon Geun Young.

Semoga kalian semua baik-baik saja meskipun cuaca panas di tengah musim panas.

Aku menulis surat ini karena ada kabar yang ingin saya bagikan kepada kalian.

Aku akan menikah!

Aku telah bertemu seseorang yang ingin ku ajak berjalan, di jalan yang dulu diriku lalui sendirian,

seseorang yang ingin aku ajak berbagi kekhawatiran yang dulu diriku tanggung sendiri,

dan seseorang yang akan membuat kami tersenyum bahkan untuk hal-hal terkecil sekalipun.

Alih-alih menjalani hidup sendirian, kami berdua sekarang akan membangun masa depan bersama.

Daripada khawatir atau cemas, aku dengan tulus meminta ucapan selamat dan dukungan kalian.

Sebanyak kalian menyemangati, aku akan bekerja lebih keras lagi untuk menjalani hidup yang baik.

Meskipun ini hanya surat singkat, aku harap ketulusan saya sampai kepada kalian.