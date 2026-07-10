Deretan Skandal dan Kontroversi Terbesar Piala Dunia FIFA 2026 yang Picu Perdebatan Panjang

Kericuhan babak 16 besar Piala Dunia FIFA 2026 laga Argentina kontra Mesir (Bein Sports)
JawaPos.com – Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menyajikan persaingan ketat antartim nasional, tetapi juga diwarnai sejumlah keputusan kontroversial yang memicu perdebatan.
Berikut 8 skandal dan kontroversi terbesar yang menjadi sorotan sepanjang jalannya turnamen Piala Dunia FIFA 2026, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (9/7).
1. Gol Iran dan Offside Tipis Davinson Sánchez
Keputusan VAR saat mengesahkan gol Jalal Hosseini Khalilzadeh untuk Iran serta offside tipis yang melibatkan Davinson Sánchez memicu perdebatan. Banyak pihak menilai keputusan tersebut diambil berdasarkan margin yang sangat tipis sehingga menimbulkan pro dan kontra.
2. Lionel Messi Lolos dari Kartu Merah
Lionel Messi menjadi sorotan setelah tidak menerima kartu merah meski dianggap melakukan pelanggaran keras terhadap pemain Aljazair. Keputusan wasit tersebut menuai kritik karena dinilai tidak konsisten dalam menerapkan aturan permainan.
3. Ghana Tidak Mendapat Penalti Saat Melawan Inggris
Ghana gagal memperoleh hadiah penalti pada menit ke-79 ketika menghadapi Inggris. Insiden tersebut menjadi salah satu keputusan yang paling banyak diperdebatkan karena terjadi saat skor masih imbang.
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