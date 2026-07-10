Deretan Skandal dan Kontroversi Terbesar Piala Dunia FIFA 2026 yang Picu Perdebatan Panjang

JawaPos.com – Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menyajikan persaingan ketat antartim nasional, tetapi juga diwarnai sejumlah keputusan kontroversial yang memicu perdebatan.

Berikut 8 skandal dan kontroversi terbesar yang menjadi sorotan sepanjang jalannya turnamen Piala Dunia FIFA 2026, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (9/7).

1. Gol Iran dan Offside Tipis Davinson Sánchez

Keputusan VAR saat mengesahkan gol Jalal Hosseini Khalilzadeh untuk Iran serta offside tipis yang melibatkan Davinson Sánchez memicu perdebatan. Banyak pihak menilai keputusan tersebut diambil berdasarkan margin yang sangat tipis sehingga menimbulkan pro dan kontra.

2. Lionel Messi Lolos dari Kartu Merah

Lionel Messi menjadi sorotan setelah tidak menerima kartu merah meski dianggap melakukan pelanggaran keras terhadap pemain Aljazair. Keputusan wasit tersebut menuai kritik karena dinilai tidak konsisten dalam menerapkan aturan permainan.

3. Ghana Tidak Mendapat Penalti Saat Melawan Inggris