Kejutkan Penggemar, DK dan Vernon SEVENTEEN Umumkan Tanggal Wajib Militer

DK dan Vernon SEVENTEEN. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Kejutkan penggemar, PLEDIS Entertainment merilis pernyataan resmi di Weverse, mengumumkan jadwal wajib militer dari DK dan Vernon anggota boygrup Korea, SEVENTEEN.
Dikutip dari Soompi, Selasa (28/7), kabarnya DK dan Vernon, akan menjalani wajib militer masing-masing pada bulan September dan Agustus.
“Ini PLEDIS Entertainment, kami ingin memberi tahu Anda tentang wajib militer anggota SEVENTEEN, DK dan Vernon,” tulis agensi.
Menariknya, DK dijadwalkan untuk menjalani wajib militer aktif di Angkatan Darat pada tanggal 8 September, ia akan berpartisipasi dalam semua kegiatan resmi sebelum wajib militernya.
“Karena banyak calon wajib militer dan keluarga mereka akan hadir di upacara wajib militer, kami dengan hormat meminta Anda untuk tidak mengunjungi lokasi secara langsung pada hari wajib militernya,” tulis agensi.
Rencananya Vernon akan memulai dinas militernya pada tanggal 20 Agustus, mengingkatkan antusiasme.
Agensi mengungkap, ia juga akan berpartisipasi dalam semua kegiatan resmi sebelum dimulainya dinasnya.
PLEDIS memohon agar penggemar tidak mengunjungi upacara pendaftaran pada hari pendaftarannya, serta tempat dinas alternatifnya.
Setelah DK dan Vernon memulai dinas militer mereka, mereka tidak akan dapat berpartisipasi dalam kegiatan SEVENTEEN.
Namun, mereka akan terus terhubung dengan CARAT (nama klub penggemar resmi SEVENTEEN) melalui berbagai konten yang telah disiapkan sebelumnya.
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