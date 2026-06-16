Karen Hertatum Ngotot Mau Cerai, Dede Sunandar Berusaha Mempertahankan

JawaPos.com - Permasalahan rumah tangga antara Dede Sunandar dengan istrinya, Karen Hertatum, belum juga menemui titik terang perdamaian setelah konflik pasangan yang menikah pada 21 Oktober 2014 silam mencapai titik puncak.

Karen Hertatum mengaku akan bercerai usai menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan diselingkuhi oleh sang suami. Dia merasa tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan pernikahan setelah serangkaian permasalahan sempat terjadi. Sementara Dede Sunandar berkomitmen mau tetap mempertahankan rumah tangganya.

"Aku sebisa mungkin mau mempertahankan. Aku masih cinta, sayang. Kasihan anak-anak," ujar Dede Sunandar.

Hal senada juga diungkapkan kuasa hukumnya, Bernardus Susanto. Menurutnya, selama belum terjadi perceraian di pengadilan, masih ada kesempatan untuk Dede Sunandar memperbaiki rumah tangganya bersama Karen Hertatum.

Meski Karen ngotot mau bercerai, pihak Dede Sunandar belum mendapatkan informasi perceraian telah didaftarkan di pengadilan. Dengan demikian, masih ada harapan untuk memperbaiki rumah tangga yang sempat retak.

"Nanti akan dipertemukan. Kalau dari klien masih mau damai ya, dan kita akan coba untuk mendamaikan," ungkapnya.

Bernardus Susanto juga menyatakan, jika upaya perdamaian tidak bisa lagi diusahakan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, pihak Dede Sunandar tidak masalah. Yang paling penting sudah ada upaya serius untuk menyatukan kembali rumah tangga mereka.