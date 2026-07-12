Vicky Prasetyo Klaim Tetap Menafkahi 8 Anak dari 5 Istri yang Berbeda

JawaPos.com - Vicky Prasetyo membantah tudingan menelantarkan Fangfang yang mengaku sebagai istri siri sekaligus tengah mengandung anak dari sang gladiator.

Vicky menegaskan dirinya tetap menafkahi seluruh anak-anaknya, termasuk anak dari pernikahan-pernikahan sebelumnya.

Melalui unggahan di media sosial, Vicky menyebut dirinya memiliki delapan anak dari lima ibu. Ia mengklaim hingga kini masih menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh ibu dari para anak itu serta rutin memberikan nafkah.

"Anak saya 8 dari 5 ibu dan semua saya komunikasi baik sama ibunya serta masih menafkahi anak-anak terus," tulis Vicky di Instagram yang dikutip pada Sabtu (11/7).

Bahkan, kata Vicky, dirinya masih mengirimkan nafkah beberapa hari sebelum polemik ini mencuat.

Setiap bulan, pria yang kerap disebut Sang Gladiator itu juga memberikan rezeki kepada ibu dari anak-anaknya, termasuk anak dari pernikahan sebelumnya.

Ia pun memperlihatkan riwayat transfer ke rekening atas nama Fista Angela.

Sejatinya Vicky tidak ingin memperlihatkan urusan nafkah kepada publik. Namun, kondisi yang berkembang membuat dirinya merasa perlu memberikan penjelasan demi menjaga perasaan anak-anaknya.