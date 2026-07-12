Logo JawaPos
HomeInfotainment
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Minggu, 12 Juli 2026 | 07.04 WIB

Vicky Prasetyo Klaim Tetap Menafkahi 8 Anak dari 5 Istri yang Berbeda

Vicky Prasetyo berfoto bersama tujuh anaknya. Dia menyampaikan 8 anaknya berasal dari 5 istri yang berbeda. (Instagram: vickyprasetyo777) - Image

Vicky Prasetyo berfoto bersama tujuh anaknya. Dia menyampaikan 8 anaknya berasal dari 5 istri yang berbeda. (Instagram: vickyprasetyo777)

JawaPos.com - Vicky Prasetyo membantah tudingan menelantarkan Fangfang yang mengaku sebagai istri siri sekaligus tengah mengandung anak dari sang gladiator.

Vicky menegaskan dirinya tetap menafkahi seluruh anak-anaknya, termasuk anak dari pernikahan-pernikahan sebelumnya.

Melalui unggahan di media sosial, Vicky menyebut dirinya memiliki delapan anak dari lima ibu. Ia mengklaim hingga kini masih menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh ibu dari para anak itu serta rutin memberikan nafkah.

"Anak saya 8 dari 5 ibu dan semua saya komunikasi baik sama ibunya serta masih menafkahi anak-anak terus," tulis Vicky di Instagram yang dikutip pada Sabtu (11/7).

Bahkan, kata Vicky, dirinya masih mengirimkan nafkah beberapa hari sebelum polemik ini mencuat. 

Setiap bulan, pria yang kerap disebut Sang Gladiator itu juga memberikan rezeki kepada ibu dari anak-anaknya, termasuk anak dari pernikahan sebelumnya.

Ia pun memperlihatkan riwayat transfer ke rekening atas nama Fista Angela.

Sejatinya Vicky tidak ingin memperlihatkan urusan nafkah kepada publik. Namun, kondisi yang berkembang membuat dirinya merasa perlu memberikan penjelasan demi menjaga perasaan anak-anaknya.

"Sebenarnya nafkah tidak harus dipertontonkan, baik besar atau kecil. Semua ini karena situasi, karena ada air mata anak-anak saya juga yang harus dijaga," tulisnya.

Editor: Ilham Safutra
Tags
Artikel Terkait
Vicky Prasetyo Bantah Telantarkan Istri Siri yang Sedang Hamil Tua, Unggah Bukti Chat WhatsApp - Image
Entertainment

Vicky Prasetyo Bantah Telantarkan Istri Siri yang Sedang Hamil Tua, Unggah Bukti Chat WhatsApp

Jumat, 10 Juli 2026 | 01.22 WIB

Vicky Prasetyo Telantarkan Istri Siri yang Sedang Hamil Tua, Fangfang: Tiap Bulan Harus Mengemis - Image
Entertainment

Vicky Prasetyo Telantarkan Istri Siri yang Sedang Hamil Tua, Fangfang: Tiap Bulan Harus Mengemis

Kamis, 9 Juli 2026 | 02.57 WIB

Vicky Prasetyo Dilaporkan Pengusaha ke Polda Jatim, Diduga Gelapkan Uang Rp 213 Juta - Image
Entertainment

Vicky Prasetyo Dilaporkan Pengusaha ke Polda Jatim, Diduga Gelapkan Uang Rp 213 Juta

Jumat, 12 Juni 2026 | 05.10 WIB

Terpopuler

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah - Image
1

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

2

Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!

3

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

4

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

5

Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi

6

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

7

Prediksi Skor Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: Tembok Tebal La Roja Bakal Sulitkan Setan Merah!

8

Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?

9

Sepak Bola Indonesia Berduka, Tokoh Suporter Persebaya Surabaya Andie Peci Meninggal Dunia

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore