Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Minggu, 9 Agustus 2026 | 04.40 WIB

Tinggalkan Agensi Lama, Lee Dae Hwi Berlabuh di Off The Record Entertainment

lee dae hwi (x @soompi)

 

 
JawaPos.com – Lee Dae Hwi memulai perjalanan baru dalam kariernya setelah bergabung dengan Off The Record Entertainment.
 
Menurut Soompi, agensi tersebut mengumumkan pada 7 Agustus bahwa mereka telah menandatangani kontrak eksklusif dengan member AB6IX sekaligus mantan anggota Wanna One itu.
 
Off The Record Entertainment memuji Lee Dae Hwi sebagai artis yang memiliki bakat musik luar biasa serta pesona yang beragam.
 
Agensi juga menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh agar sang idol dapat terus menunjukkan potensinya di berbagai bidang sebagai seorang entertainer.
 
Lee Dae Hwi pun menyambut antusias langkah barunya tersebut. Ia mengaku sangat bahagia bisa memulai awal yang baru bersama Off The Record Entertainment.
 
Penyanyi sekaligus penulis lagu itu berjanji akan bekerja keras untuk menampilkan sisi terbaik dirinya dan terus berkembang dalam berbagai bidang di industri hiburan.
 
Bergabungnya Lee Dae Hwi juga membuatnya kembali berada di bawah naungan agensi yang sama dengan mantan rekan satu grupnya di Wanna One, Kim Jae Hwan.
 
Selain Kim Jae Hwan, Off The Record Entertainment juga menaungi penyanyi Kim Feel dan Ha Hyun Sang.
 
Langkah baru ini menjadi momen penting bagi Lee Dae Hwi yang selama ini dikenal sebagai idol, produser, sekaligus penulis lagu berbakat.
 
Dengan dukungan agensi barunya, penggemar berharap ia dapat semakin memperluas kiprahnya di dunia musik maupun bidang hiburan lainnya, sekaligus menghadirkan lebih banyak karya yang menunjukkan kemampuannya sebagai artis serba bisa.
 
***

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Doh Kyung Soo Dapat Perlindungan Hukum, Agensi Tak Akan Toleransi Penyebaran Fitnah  - Image
Infotainment

Doh Kyung Soo Dapat Perlindungan Hukum, Agensi Tak Akan Toleransi Penyebaran Fitnah 

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 04.36 WIB

Setelah 14 tahun, Song Hye Kyo Kini Berpisah dengan Agensinya - Image
Infotainment

Setelah 14 tahun, Song Hye Kyo Kini Berpisah dengan Agensinya

Sabtu, 27 Juni 2026 | 03.52 WIB

Song Hye Kyo Dikabarkan Siap Dirikan Agensi Sendiri Usai Tinggalkan UAA Setelah 14 Tahun - Image
Infotainment

Song Hye Kyo Dikabarkan Siap Dirikan Agensi Sendiri Usai Tinggalkan UAA Setelah 14 Tahun

Sabtu, 27 Juni 2026 | 03.31 WIB

Terpopuler

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026 - Image
1

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026

2

Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup

3

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!

4

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

5

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

6

Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?

7

Kejagung Periksa Febrie Adriansyah: Kenakan Rompi Pink dan Tangan Terborgol

8

Presiden Persebaya Surabaya Angkat Bicara Usai Juara, Azrul Ananda: Menuju Bintang Melalui Kesulitan

9

Profil Kiper Persebaya Reza Arya Pratama, Tepis 2 Penalti Persib di Final Piala Presiden 2026

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore