Tinggalkan Agensi Lama, Lee Dae Hwi Berlabuh di Off The Record Entertainment

lee dae hwi (x @soompi)

JawaPos.com – Lee Dae Hwi memulai perjalanan baru dalam kariernya setelah bergabung dengan Off The Record Entertainment.

Menurut Soompi, agensi tersebut mengumumkan pada 7 Agustus bahwa mereka telah menandatangani kontrak eksklusif dengan member AB6IX sekaligus mantan anggota Wanna One itu.

Off The Record Entertainment memuji Lee Dae Hwi sebagai artis yang memiliki bakat musik luar biasa serta pesona yang beragam.

Agensi juga menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh agar sang idol dapat terus menunjukkan potensinya di berbagai bidang sebagai seorang entertainer.

Lee Dae Hwi pun menyambut antusias langkah barunya tersebut. Ia mengaku sangat bahagia bisa memulai awal yang baru bersama Off The Record Entertainment.

Penyanyi sekaligus penulis lagu itu berjanji akan bekerja keras untuk menampilkan sisi terbaik dirinya dan terus berkembang dalam berbagai bidang di industri hiburan.

Bergabungnya Lee Dae Hwi juga membuatnya kembali berada di bawah naungan agensi yang sama dengan mantan rekan satu grupnya di Wanna One, Kim Jae Hwan.

Selain Kim Jae Hwan, Off The Record Entertainment juga menaungi penyanyi Kim Feel dan Ha Hyun Sang.

Langkah baru ini menjadi momen penting bagi Lee Dae Hwi yang selama ini dikenal sebagai idol, produser, sekaligus penulis lagu berbakat.

Dengan dukungan agensi barunya, penggemar berharap ia dapat semakin memperluas kiprahnya di dunia musik maupun bidang hiburan lainnya, sekaligus menghadirkan lebih banyak karya yang menunjukkan kemampuannya sebagai artis serba bisa.

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