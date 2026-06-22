Felix Stray Kids Resmi Jadi Wajah Hanbok Wave 2026, Siap Bawa Keindahan Busana Tradisional Korea ke Panggung Dunia

Ilustrasi gambar dari pinterest @ongoing

JawaPos.com - Popularitas Felix Stray Kids kembali mengukuhkan namanya sebagai salah satu ikon Hallyu paling berpengaruh saat ini.

Idol yang dikenal dengan pesona elegan dan gaya fashion berkelas itu resmi dipercaya sebagai wajah utama Hanbok Wave 2026, kampanye bergengsi yang bertujuan memperkenalkan keindahan hanbok kepada masyarakat internasional.

Program yang digagas oleh Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan bersama Korea Craft & Design Foundation ini setiap tahunnya menggandeng figur Hallyu dengan daya tarik global.

Tahun ini, giliran Felix yang dipercaya menjadi duta budaya, menghadirkan pesona hanbok dalam balutan sentuhan modern tanpa meninggalkan akar tradisinya.

Tak sekadar tampil sebagai model, Felix akan berkolaborasi dengan lima rumah desain hanbok ternama di Korea Selatan.

Setiap desainer akan menciptakan koleksi eksklusif yang terinspirasi dari karakter, aura, dan identitas unik sang idol.

Perpaduan antara warisan budaya dan estetika kontemporer ini diharapkan melahirkan karya-karya yang mampu memikat perhatian dunia.

Seluruh koleksi tersebut nantinya akan diperkenalkan melalui pemotretan editorial, kampanye digital, hingga billboard raksasa di berbagai kota mode dunia.

Kehadiran Felix diyakini mampu menjembatani budaya tradisional Korea dengan generasi muda global yang selama ini mengenalnya lewat musik dan dunia fashion.

Penunjukan Felix juga menambah daftar bintang Hallyu yang pernah menjadi wajah Hanbok Wave.

Dengan popularitasnya yang terus melambung di berbagai negara, ia diharapkan mampu membawa hanbok semakin dikenal sebagai simbol budaya Korea yang elegan, modern, sekaligus relevan di industri fashion internasional.

Melalui Hanbok Wave 2026, Felix tidak hanya menunjukkan sisi lain dari pesonanya sebagai idol, tetapi juga berperan sebagai duta budaya yang memperkenalkan keindahan hanbok kepada jutaan penggemar di seluruh dunia.

Kolaborasi ini pun menjadi bukti bahwa tradisi dan modernitas dapat berpadu harmonis, menciptakan karya yang melampaui batas budaya dan generasi.