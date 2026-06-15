Tetap Aktif Berkegiatan, Sooyoung Tuai Pujian Atas Sikap Profesionalnya

Sooyoung bagikan kegiatannya setelah putus dengan Kyung Ho. (Instagram @sooyoungchoi dan Naver)

JawaPos.com Sooyoung Girls Generation kembali mencuri perhatian lewat aktivitas terbarunya di tengah kabar putusnya hubungan dengan aktor Jung Kyung Ho setelah 14 tahun berpacaran.

Pada 13 Juni 2025, Sooyoung menghadiri acara amal "Harmony Marathon ke-12 untuk Tuna Netra" yang digelar di Peace Plaza, Sangam World Cup Park, Seoul.

Kehadirannya menjadi sorotan karena ini merupakan penampilan publik pertamanya setelah kabar perpisahan mereka dikonfirmasi pada 9 Juni lalu.

Dalam berbagai foto yang beredar, Sooyoung tampak tersenyum cerah di depan kamera.

Ia juga membagikan momen dari acara tersebut melalui akun media sosial pribadinya.

Acara tersebut terasa semakin bermakna karena Sooyoung ikut berpartisipasi bersama sang ayah yang diketahui menjabat sebagai presiden Markas Besar Gerakan Pemberantasan Kebutaan Korea.

Melaporkan dari Naver, ia juga ditemani artis lainnya yakni Dayoung WJSN, Sean dan sejumlah teman lainnya.

Di tengah banyaknya komentar yang mengungkapkan kekhawatiran, Sooyoung juga menunjukkan sisi profesionalnya lewat penampilannya di program MBC Hangout with Yoo.

Dalam acara itu, Sooyoung tampil bersama Hyoyeon dan Yuri sebagai unit bernama HyoRiSoo untuk membahas OST drama pendek bersama Yoo Jae Suk.

Melihat penampilan terbarunya, banyak penggemar dari Korea maupun internasional merasa lega.

Mereka memuji sikap profesional Sooyoung yang tetap menjalani aktivitas dengan penuh energi di tengah situasi pribadinya.

"Lega melihatnya terlihat ceria," tulis seorang penggemar.

"Dia benar-benar profesional."

"Semoga tetap sehat dan bahagia," komentar penggemar lainnya.

"Menenangkan melihatnya tersenyum seperti ini."