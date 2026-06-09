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Meuthia Nabila
Rabu, 10 Juni 2026 | 02.53 WIB

Jung Kyung Ho dan Sooyoung Girls Generation' Umumkan Sudah Putus Setelah 14 Tahun Berpacaran

Jung Kyung Ho dan Sooyoung Girls Generation' putus / Foto : Instagram @jstar_allallj, @sooyoungchoi

 

JawaPos.com - Kabar mengejutkan datang dari aktor Jung Kyung Ho dan Sooyoung Girls’ Generation yang telah berpacaran 14 tahun.
 
Pada tanggal 9 Juni, sebuah media melaporkan bahwa Jung Kyung Ho dan Sooyoung Girls’ Generation telah putus.
 
Media tersebut menjelaskan jika hubungan Jung Kyung Ho dan Sooyoung Girls’ Generation menjadi semakin renggang, jadwal yang semakin padat dan akhirnya berpisah.
 
 
Agensi masing-masing dari Jung Kyung Ho dan Sooyoung langsung angkat suara perihal pemberitaan tersebut.
 
“Memang benar mereka telah putus. Mereka telah memutuskan untuk tetap menjadi rekan kerja yang baik,” jelas SARAM Entertainment selaku agensi dari Sooyoung.
 
Management Allum selaku agensi dari Jung Kyung Ho, juga ikut mengkonfirmasi pemberitaan tersebut.
 
“Memang benar mereka telah putus. Karena ini adalah masalah pribadi, sulit untuk memberikan detail lebih lanjut.”
 
Jung Kyung Ho dan Sooyoung dikenal sebagai salah satu pasangan, yang memiliki jangka panjang hubungan asmara paling representatif di industri hiburan. 
 
Dikutip dari Soompi, Jung Kyung Ho dan Sooyoung memulai hubungan asmara mereka sejak tahun 2012. 
 
Keduanya mulai mempublikasikan hubungan mereka pada Januari 2014, setelah menanggapi rumor kencan yang menerpa mereka.
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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