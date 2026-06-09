Jung Kyung Ho dan Sooyoung Girls Generation' Umumkan Sudah Putus Setelah 14 Tahun Berpacaran

Jung Kyung Ho dan Sooyoung Girls Generation' putus / Foto : Instagram @jstar_allallj, @sooyoungchoi JawaPos.com - Kabar mengejutkan datang dari aktor Jung Kyung Ho dan Sooyoung Girls’ Generation yang telah berpacaran 14 tahun.

Pada tanggal 9 Juni, sebuah media melaporkan bahwa Jung Kyung Ho dan Sooyoung Girls’ Generation telah putus.

Media tersebut menjelaskan jika hubungan Jung Kyung Ho dan Sooyoung Girls’ Generation menjadi semakin renggang, jadwal yang semakin padat dan akhirnya berpisah.

Agensi masing-masing dari Jung Kyung Ho dan Sooyoung langsung angkat suara perihal pemberitaan tersebut.

“Memang benar mereka telah putus. Mereka telah memutuskan untuk tetap menjadi rekan kerja yang baik,” jelas SARAM Entertainment selaku agensi dari Sooyoung.

Management Allum selaku agensi dari Jung Kyung Ho, juga ikut mengkonfirmasi pemberitaan tersebut.

“Memang benar mereka telah putus. Karena ini adalah masalah pribadi, sulit untuk memberikan detail lebih lanjut.”