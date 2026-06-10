Kandas Setelah 14 Tahun, Ini Alasan Jung Kyung Ho dan Sooyoung SNSD Memilih Putus

Jung Kyung Ho dan Sooyoung SNSD (Soompi)
JawaPos.com - Pasangan aktor Korea Jung Kyung Ho dan Sooyoung anggota girlgrup SNSD dikonfirmasi putus setelah menjalani hubungan 14 tahun berpacaran.
Dikutip dari Soompi, Rabu (10/6), kabar kandasnya hubungan Jung Kyung Ho dan Sooyoung menjadi perbincangan hangat dan sorotan penggemar hingga media.
Sebuah outlet media melaporkan bahwa Jung Kyung Ho dan Sooyoung baru-baru ini semakin menjauh karena jadwal mereka yang semakin sibuk dan secara alami berpisah.
Kemudian agensi Sooyoung SARAM Entertainment menyatakan, "Memang benar mereka telah putus. Mereka memutuskan untuk tetap menjadi rekan kerja yang baik."
Setelah itu, Management Allum yang menaungi Jung Kyung Ho juga mengonfirmasi, "Memang benar mereka telah putus."
Agensi menyebut, "Karena ini adalah masalah pribadi, sulit untuk memberikan rincian lebih lanjut."
Jung Kyung Ho dan Sooyoung menjadi salah satu pasangan jangka panjang yang paling mewakili industri hiburan.
Sejak 2012, keduanya mulai menjalin hubungan publik pada Januari 2014 setelah mengakui rumor kencan.
Jung Kyung Ho dikenal telah banyak memerankan drama seperti Prison Playbook (2017), Life on Mars (2018), Hospital Playlist (2020).
Kemudian ia juga pernah membintangi serial Crash Course in Romance (2023) dan Oh My Ghost Clients (2025), karirnya aktingnya makin bersinar.
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