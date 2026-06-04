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Risma Azzah Fatin
Jumat, 5 Juni 2026 | 02.24 WIB

Kuasa Hukum Kim Soo-hyun Harapkan Dukungan Publik untuk Bantu Proses Pemulihan Mental Sang Aktor

Kim Soo-hyun (Instagram @soohyun_k216) - Image

Kim Soo-hyun (Instagram @soohyun_k216)

JawaPos.com – Perwakilan hukum  menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah memulihkan kondisi sang aktor dan membantunya kembali menjalani kehidupan sehari-hari.

Dilansir dari laman Star News pada Kamis (4/6), Pernyataan tersebut disampaikan pengacara Ko Sang-rok dalam program radio yang disiarkan YTN pada 1 Agustus.

Menurutnya, fokus utama bukanlah besaran gugatan hukum yang sedang berjalan, melainkan pemulihan pribadi Kim Soo-hyun setelah melalui masa yang berat.

Ko Sang-rok menjelaskan bahwa reputasi dan citra Kim Soo-hyun sempat mengalami kerusakan serius akibat berbagai tuduhan yang beredar.

Namun, ia menilai kondisi tersebut kini mulai membaik seiring terungkapnya sejumlah fakta dalam proses hukum yang berlangsung. Karena itu, tim hukum berharap masyarakat dapat memberikan dukungan positif kepada sang aktor dalam proses pemulihannya.

Menurut pengacara tersebut, Kim Soo-hyun telah menghadapi tekanan yang sangat besar dalam beberapa waktu terakhir. Meski enggan mengungkapkan secara rinci penderitaan mental yang dialami kliennya, ia mengakui bahwa situasi yang dihadapi aktor tersebut tidaklah mudah.

Kendati demikian, Kim Soo-hyun disebut berupaya bangkit dan kembali menjalani aktivitasnya dengan sikap yang lebih optimistis.

Ko Sang-rok juga menegaskan bahwa tujuan utama Kim Soo-hyun maupun agensinya bukan untuk mengejar perhatian publik melalui proses hukum.

Ko Sang-rok menilai bahwa pemulihan nama baik dan kembalinya sang aktor ke rutinitas normal jauh lebih penting dibandingkan perdebatan mengenai nilai gugatan yang diajukan. Menurutnya, dukungan masyarakat akan sangat membantu proses tersebut.

Terkait rencana aktivitas mendatang, pihak agensi disebut masih mempertimbangkan berbagai langkah secara hati-hati. Pengacara menyatakan bahwa setiap informasi mengenai proyek atau kembalinya Kim Soo-hyun ke dunia hiburan masih dalam tahap pembahasan internal.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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