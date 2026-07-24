Kim Soo-hyun Tuai Sorotan Raih Peringkat 1 Star Ranking Usai Absen Selama 1 Tahun 4 Bulan

JawaPos.com – Kim Soo-hyun kembali menjadi perhatian publik setelah menduduki peringkat pertama kategori aktor pria dalam Star Ranking.

Dilansir dari laman Star News pada Jum'at (24/7), Aktor tersebut meraih posisi teratas meski sempat tidak terlihat di dunia hiburan selama sekitar satu tahun empat bulan. Hasil tersebut menunjukkan dukungan penggemar terhadap Kim Soo-hyun masih sangat besar.

Dalam pemungutan suara Star Ranking Aktor Pria ke-174 yang berlangsung pada 16 hingga 23 Juli, Kim Soo-hyun memperoleh 59.066 suara.

Ia mengungguli Lee Jun-ho yang berada di posisi kedua dengan 51.355 suara, sedangkan Byun Woo-seok menempati peringkat ketiga dengan 11.041 suara.

Star Ranking merupakan ajang pemungutan suara yang melibatkan penggemar untuk menentukan peringkat artis favorit mereka.

Kim Soo-hyun menghentikan aktivitasnya setelah muncul tuduhan mengenai dugaan hubungan dengan mendiang Kim Sae-ron saat masih di bawah umur. Tuduhan tersebut mencuat setelah disampaikan oleh Kim Se-ui, CEO kanal YouTube Garo-Sero Research Institute.

Namun, kepolisian menyatakan rekaman audio dan percakapan yang dijadikan dasar tuduhan diduga merupakan hasil rekayasa, sementara Kim Se-ui telah diserahkan kepada jaksa atas sejumlah dugaan pelanggaran hukum.

Kini Kim Soo-hyun mulai mempersiapkan kembalinya ke industri hiburan. Ia diketahui kembali menjalani aktivitas profesional dengan melakukan syuting iklan untuk sebuah merek fesyen asal Filipina pada 14 Juli.