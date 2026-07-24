Kim Soo-hyun Tuai Sorotan Raih Peringkat 1 Star Ranking Usai Absen Selama 1 Tahun 4 Bulan

Kim Soo-hyun (Instagram @soohyun_k216)
JawaPos.com – Kim Soo-hyun kembali menjadi perhatian publik setelah menduduki peringkat pertama kategori aktor pria dalam Star Ranking.
Dilansir dari laman Star News pada Jum'at (24/7), Aktor tersebut meraih posisi teratas meski sempat tidak terlihat di dunia hiburan selama sekitar satu tahun empat bulan. Hasil tersebut menunjukkan dukungan penggemar terhadap Kim Soo-hyun masih sangat besar.
Dalam pemungutan suara Star Ranking Aktor Pria ke-174 yang berlangsung pada 16 hingga 23 Juli, Kim Soo-hyun memperoleh 59.066 suara.
Ia mengungguli Lee Jun-ho yang berada di posisi kedua dengan 51.355 suara, sedangkan Byun Woo-seok menempati peringkat ketiga dengan 11.041 suara.
Star Ranking merupakan ajang pemungutan suara yang melibatkan penggemar untuk menentukan peringkat artis favorit mereka.
Kim Soo-hyun menghentikan aktivitasnya setelah muncul tuduhan mengenai dugaan hubungan dengan mendiang Kim Sae-ron saat masih di bawah umur. Tuduhan tersebut mencuat setelah disampaikan oleh Kim Se-ui, CEO kanal YouTube Garo-Sero Research Institute.
Namun, kepolisian menyatakan rekaman audio dan percakapan yang dijadikan dasar tuduhan diduga merupakan hasil rekayasa, sementara Kim Se-ui telah diserahkan kepada jaksa atas sejumlah dugaan pelanggaran hukum.
Kini Kim Soo-hyun mulai mempersiapkan kembalinya ke industri hiburan. Ia diketahui kembali menjalani aktivitas profesional dengan melakukan syuting iklan untuk sebuah merek fesyen asal Filipina pada 14 Juli.
Di sisi lain, hasil Star Ranking terbaru semakin memperkuat sinyal bahwa popularitas Kim Soo-hyun tetap bertahan meski sempat vakum dalam waktu yang cukup lama.
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