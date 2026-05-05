Kondisi Kim Soo Hyun Disorot Setelah Terlihat Memprihatinkan di Tengah Hadapi Tekanan Tuntutan Hukum

Kim Soo Hyun (Korea Times)
JawaPos.com – Aktor Kim Soo-hyun dilaporkan terlihat di Seoul dalam kondisi yang memprihatinkan di tengah tekanan tuntutan hukum.
Dilansir dari laman Korea Times pada Selasa (5/5), Penampakan tersebut memicu perhatian publik setelah beredar melalui laporan media daring. Kondisi fisiknya disebut tampak menurun dibandingkan sebelumnya.
Informasi ini mencuat melalui video yang diunggah oleh Lee Jin-ho di platform YouTube. Dalam video tersebut, ia mengutip kesaksian seorang kenalan yang mengaku melihat langsung Kim Soo-hyun. Disebutkan bahwa aktor tersebut terlihat sangat kurus dan kelelahan.
Penampakan itu terjadi di kawasan Seongsu-dong, Seoul, beberapa hari sebelum laporan tersebut beredar. Sumber yang dikutip menyebut kondisi tersebut wajar mengingat situasi yang sedang dihadapi sang aktor.
Tekanan dari berbagai persoalan disebut berdampak pada kondisi fisiknya.
Kim Soo-hyun diketahui tengah menghadapi sengketa hukum terkait kontrak iklan. Perselisihan ini melibatkan sejumlah pengiklan yang menuntut ganti rugi dalam jumlah besar.
Masalah tersebut muncul di tengah kontroversi yang berkaitan dengan mendiang Kim Sae-ron.
Salah satu perusahaan kosmetik bahkan mengajukan gugatan senilai miliaran won terhadap Kim dan agensinya.
Gugatan tersebut menyoroti dugaan pelanggaran kewajiban dalam menjaga citra publik sebagai model iklan. Kasus ini menjadi salah satu faktor utama tekanan yang dihadapi aktor tersebut.
