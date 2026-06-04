Tak Banyak yang Tahu, Karina AESPA Diam-Diam Menekuni Dunia Seni Lukis

JawaPos.com - Baru-baru ini, Karina AESPA membagikan sejumlah cerita menarik mengenai kehidupan pribadinya yang jarang diketahui penggemar.

Dalam sebuah video yang diunggah YouTube W Korea pada 2 Juni 2026, Karina mengikuti sesi tanya jawab sambil membahas berbagai pertanyaan yang dikirimkan penggemar setelah menjalani pemotretan.

Saat ditanya mengenai hobi atau kebiasaan yang mungkin mengejutkan banyak orang, Karina mengungkap bahwa dirinya kini sedang serius belajar menggambar.

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Bahkan, ia mengaku mengikuti kelas di sebuah akademi seni untuk mengembangkan kemampuannya.

"Nah... Kalian tau hobi saya menggambar. Jadi saat ini saya menggambar kelas seni," ucapnya.

Leader AESPA itu juga membagikan kebiasaan unik yang sering dilakukannya tanpa sadar.

Karina menjelaskan bahwa ia kerap mengulang kata atau frasa terakhir yang baru saja diucapkan oleh lawan bicaranya ketika sedang berbincang.

"Jika misalnya seseorang berkata 'Ini adalah aturan kami'. Maka aku akan mengulangi perkataannya bagian 'Aturan kami'," contohnya dengan nada yang dipanjangkan.

Tak hanya membahas kebiasaan sehari-hari, Karina juga mengungkap foto yang paling berkesan dan masih tersimpan di ponselnya hingga saat ini.