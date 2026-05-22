Ratu Sofya Dinilai Berbohong Ngaku Tak Disediakan Body Double Saat Adegan Dewasa di Film Dosa

Ratu Sofya. (Abdul Rahman)
JawaPos.com - Nama aktris Ratu Sofya kini menjadi sorotan publik setelah terlibat perseteruan dengan salah satu rumah produksi karena menolak untuk mempromosikan film Dosa: Penebusan atau Pengampunan.
Pihak rumah produksi menjelaskan alasan di balik penolakan Ratu Sofya terlibat dalam promosi film yang diproduseri oleh Irish Bella itu. Kabarnya, Ratu Sofya keberatan karena ada adegan dewasa di dalam film tersebut.
Pihak rumah produksi juga menyoroti pengakuan Ratu Sofya yang mengaku tidak disediakan body double untuk adegan sensitif. Pernyataan itu dianggap sebagai sebuah kebohongan, karena fakta yang sebenarnya, pihak rumah produksi menyediakan body double atau pemeran pengganti.
"Ketika saudari RS menyebut dia tidak nyaman tidak disediakan body double, itu jelas bertentangan banget dengan fakta yang ada di lokasi," kata Takwa selaku kuasa hukum HAS Pictures.
Pernyataan itu juga diperkuat oleh rekan kerjanya bernama Putri. Menurutnya, rumah produksi sebenarnya menyediakan body double namun ditolak oleh Ratu Sofya.
"Dia tidak mau pakai (body double). Dia bilang, 'aku bisa kalau cuma kayak gitu'. Dia bilang seperti itu," ungkap Putri menirukan pernyataan Ratu Sofya.
Rumah produksi menegaskan Ratu Sofya merasa aman dan nyaman selama proses reading hingga syuting berlangsung. Dia sama sekali tidak mengeluh atau protes sejak awal hingga selesai syuting.
"Tapi sekarang ngomongnya beda ya. Di lokasi syuting beda, di podcast juga beda ketika kamu menjalin hubungan sama seseorang yang itu," katanya mengisyaratkan ada pihak yang memberikan pengaruh kurang baik ke Ratu Sofya.
Rumah produksi meminta Ratu Sofya melaksanakan apa yang sudah menjadi tugas dan kewajibannya. Yaitu melaksanakan promosi film Dosa: Penebusan atau Pengampunan, baik secara pribadi ataupun yang dirancang oleh perusahaan.
