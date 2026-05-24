Abdul Rahman
Minggu, 24 Mei 2026 | 15.10 WIB

Akhirnya Muncul ke Publik, Ratu Sofya Bantah Somasi Orang Tuanya

Ratu Sofya. (Instagram: ratusfy_)

JawaPos.com - Ratu Sofya akhirnya muncul ke publik terkait permasalahannya dengan rumah produksi HAS Pictures usai disebut tidak bersedia mempromosikan film yang dibintanginya.

Ratu Sofya bersama kuasa hukumnya memberikan klarifikasi soal Ratu Sofya melayangkan somasi terhadap orang tuanya. Mereka menyatakan secara tegas bahwa bahwa kabar yang beredar sama sekali tidak benar.

"Itu pemberitaan yang menurut kami sangat menyesatkan, kenapa? Pemberitaan yang tidak benar itu yang sangat merugikan klien kami," ujar Dede Rahmat selaku pengacara Ratu Sofya di bilangan Cilandak Jakarta Selatan, Sabtu (23/5).

Dia kemudian mengungkapkan fakta yang sesungguhnya. Awalnya, Ratu Sofya mengaku menerima undangan dari HAS Pictures untuk membicarakan masalah kesepakatan kerja sama setelah Ratu Sofya menolak untuk mempromosikan film.

"Dan kami hadir selaku kuasa hukum mewakili klien kami," cerita Dede Rahmat.

Setelah itu, pihak Ratu Sofya kemudian mengirimkan surat dijutukan kepada pihak rumah produksi dan juga ditujukan kepada orang tua Ratu Sofya yang telah menandatangani kontrak kerja sama.

"Kami mengirimkan surat pernyataan dan penegasan, bukan somasi. Jadi, tidak ada somasi sama sekali dari klien kami kepada orang tuanya,"tegas sang kuasa hukum.

Isi dari surat tersebut berupa penegasan bahwa Ratu Sofya belum menerima apa yang menjadi haknya. Ratu Sofya siap mempromosikan film yang dibintanginya ketika menerima apa yang menjadi haknya.

