Shock! Soyou SISTAR Bongkar Kehidupan Idol, 12 Tahun Kerja Nonstop Tanpa Istirahat 

Soyou saat menjadi bintang tamu di YouTube Dindin. (YouTube @DINDINisDINDIN)

JawaPos.com - Soyou baru-baru ini menjadi sorotan setelah membagikan pengalaman pribadinya mengenai kerasnya kehidupan idol K-pop.

Hal ini ia ungkapkan langsung melalui channel YouTube yang dipandu oleh DinDin pada 24 April 2026.

Dalam percakapan itu, Soyou berbicara secara jujur mengenai masa-masanya saat masih berada di bawah agensi lamanya, Starship Entertainment.

Ia mengungkap bahwa selama bertahun-tahun menjalani aktivitas sebagai idol, dirinya hampir tidak pernah benar-benar mendapatkan waktu istirahat.

Menurutnya sejak debut hingga masa perpanjangan kontraknya, ia terus bekerja tanpa jeda yang layak selama sekitar 12 tahun.

Penyanyi tersebut mengatakan bahwa ia bahkan pernah meminta cuti selama 3 bulan kepada agensi namun ditolak.

Ia menjelaskan bahwa saat itu CEO agensi memiliki pemikiran bahwa artis yang mengambil libur lebih dari 2 minggu akan kehilangan motivasi untuk bekerja.

"Saat itu, CEO tersebut percaya bahwa jika para selebriti mengambil cuti lebih dari 2 minggu, mereka tidak akan mau bekerja lagi," terangnya mengutip dari Koreaboo.

Karena alasan itulah, pihak perusahaan disebut sangat membatasi waktu istirahat para artisnya.

Soyou mengaku dirinya sebenarnya tidak seperti yang dipikirkan oleh sang CEO. Menurutnya, saat sedang beristirahat pun ia tetap memikirkan pekerjaan dan karirnya.

Ia merasa justru waktu istirahat dapat menjadi cara untuk memulihkan energi dan meningkatkan motivasi kerja.