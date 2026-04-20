Logo JawaPos
HomeInfotainment
Author avatar - Image
Sischa Widya Maharani
20 April 2026, 23.03 WIB

Heboh! CEO Label Justin Bieber Follow Mark Lee, Fans Curiga Ada Proyek Besar

Mark Lee terlihat menikmati festival Coachella dan CEO Label Justin Bieber follow instagramnya. (Koreaboo)

 
JawaPos.com - Setelah resmi meninggalkan NCT dan SM Entertainment, muncul spekulasi tentang langkah yang Mark Lee selanjutnya.
 
Perhatian publik meningkat ketika Tunji Balogun CEO dari Def Jam Recordings diketahui mengikuti akun instagram miliknya sebagaimana dilansir dari Koreaboo.
 
Hal ini langsung memicu berbagai spekulasi di kalangan penggemar. Banyak yang menduga bahwa ini adalah tanda awal perjalanan baru Mark untuk masuk ke industri musik global. 
 
Pasalnya, Def Jam Recordings merupakan label besar yang juga menaungi artis internasional seperti Justin Bieber.  
 
Jika benar, langkah ini bisa menjadi titik awal karir Mark ke level yang lebih luas khususnya di pasar Amerika atau barat.
 
Munculnya spekulasi mengenai bergabungnya sang idol ke label tersebut memicu berbagai reaksi netizen.
 
Sebagian besar fans merasa antusias dan optimis meskipun ada juga yang sedikit khawatir dengan perubahan arah karirnya.
 
"Debut ulang Mark sebagai rapper Kanada di bawah label Barat menjadi kenyataan. DIA AKAN SEGERA KELUAR DARI PENJARA K-POP," tulis pemilik akun X @hyukcyu.
 
"Sdah saatnya menjadi label western LESGOO," ucap @freakihooman.
 
"Darr derr doorrr ntar tiba-tiba Justin Bieber ft. Mark Lee," @saic0o11.
 
Ditambah, kehadirannya di festival Coachella semakin memperkuat dugaan bahwa ia sedang menjajaki peluang di pasar internasional.
 
Dalam beberapa video yang beredar, Mark tampak berjalan santai di antara pengunjung lainnya dengan mengenakan kaos hitam tanpa lengan dan celana pendek coklat. 
 
Ia tampak santai menikmati festival bergengsi tersebut namun visual idolnya tetap dikenali sejumlah pengunjung di sana.
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore