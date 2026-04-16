Bikin Khawatir! Fans Soroti Perubahan Drastis Giselle AESPA yang Terlihat Jauh Lebih Kurus 

Salah satu foto terbaru Giselle AESPA yang menunjukkan lengan dan rahang ya jauh lebih kecil. (Instagram @aerichandesu)

JawaPos.com - Giselle AESPA menuai kekhawatiran usai foto-foto terbarunya beredar di forum komunitas online.

Pada 14 April 2026, sejumlah foto Giselle diunggah dengan judul "AESPA Giselle terbaru" langsung menarik perhatian.

Dalam foto tersebut, member asal Jepang tersebut terlihat memiliki tubuh yang jauh lebih ramping dibandingkan sebelumnya.

Perubahan ini terlihat jelas dari lengan dan kakinya yang tampak lebih kecil,

serta garis rahang yang semakin tegas.

Perbandingan dengan masa promosi sebelumnya membuat banyak penggemar menyadari adanya perubahan fisik yang cukup signifikan.

Perubahan hal ini langsung memicu kekhawatiran terutama terkait kondisi kesehatan sang idol sebagaimana dilansir dari Allkpop.

Beberapa penggemar merasa bahwa penurunan berat badan yang terlalu drastis bisa berdampak buruk jika tidak dijaga dengan baik.

Di sisi lain, member lainnya seperti Ningning juga pernah disorot karena perubahan berat badan.

Sementara itu, Karina dan Winter dikenal memiliki tubuh yang sangat ramping dan ideal, sering kali menjadi standar visual di industri.

Diskusi soal standar tubuh idol pun kembali mencuat, terutama mengenai standar kecantikan di industri kpop terlebih memiliki tubuh ramping.

Banyak yang menilai bahwa tekanan untuk tampil kurus masih sangat kuat, terutama bagi idol perempuan.

Beberapa netizen dalam forum tersebut berharap agensi bisa lebih memperhatikan kesehatan artis dibanding sekadar penampilan visual.

Mereka menekankan bahwa kondisi fisik yang sehat jauh lebih penting dalam jangka panjang dibandingkan harus diet ekstrem.