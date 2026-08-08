Proyek Gedung dan Kawasan DPR di IKN Diminta Terkoordinasi agar Tuntas Sesuai Rencana

JawaPos.com - Proyek pembangunan gedung dan kawasan DPR Paket I di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim), masih berlangsung. Dalam perencanaannya, pembangunan tuntas pada akhir 2027.

Komisaris Independen PT Brantas Abipraya (Persero), Isra D. Pramulya pembangunan kawasan legislatif di Ibu Kota Nusantara merupakan proyek strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di masa depan.

Oleh karena itu, setiap tahapan pekerjaan harus dilaksanakan dengan mengedepankan kualitas, keselamatan kerja, dan tata kelola yang baik.

"Saya mengapresiasi seluruh insan proyek yang terus menjaga komitmen tersebut," ujar Isra saat meninjau perkembangan proyek di IKN pada Jumat (7/8).

Adapun proyek pembangunan gedung gedung dan kawasan DPR Paket I dikerjakan oleh Waskita–Abipraya secara KSO. Proyek tersebut merupakan salah satu infrastruktur utama di kawasan legislatif IKN yang dikerjakan Brantas Abipraya untuk Otorita Ibu Kota Nusantara.

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Masa pekerjaannya selama 750 hari kalender. Mulai dikerjakan 4 Desember 2025 dan ditargetkan tuntas pada Desember 2027.

Lingkup pekerjaan mencakup pembangunan tiga gedung utama, yakni Gedung A, Gedung B1, dan Gedung C1, beserta penataan kawasan pendukung, meliputi jalan kawasan, sistem utilitas, drainase, lanskap, hingga infrastruktur penunjang lainnya.

Maket desaian kompleks kawasan DPR di IKN. (Istimewa)