Satu Abad Rahmi Hatta: Dari Panggung RUMAH hingga 40 Pasangan Nikah Massal

Puncak acara satu abad kelahiran Rahmi Hatta diperingati keluarga besar Yayasan Meutia Hatta Swasono pada Sabtu (5/9) di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. (Istimewa)
JawaPos.com - Satu abad kelahiran Rahmi Hatta diperingati keluarga besar Yayasan Meutia Hatta Swasono melalui rangkaian kegiatan sejak Juli-September 2026. Puncaknya digelar Sabtu (5/9) di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.
Bukan sekadar seremoni, peringatan ini diisi dua kegiatan utama yaitu Fashion Performance Art RUMAH dan nikah massal Ikatan Cinta untuk 40 pasangan.
Disutradarai Wawan Sofwan, pertunjukan RUMAH memadukan teater, fashion, musik, dan tari untuk menggambarkan perjalanan Rahmi Hatta sejak muda hingga mendampingi Proklamator Mohammad Hatta.
Konsep RUMAH dimaknai sebagai tempat nilai, kasih sayang, dan keteladanan diwariskan.
Koleksi busana pribadi Rahmi Hatta yang sederhana dan berbudaya Indonesia diperagakan Top 4 Puteri Indonesia dan Abang None Jakarta Barat.
Monolog dibawakan Maudy Koesnaedi dan Prilly Latuconsina, sementara panggung diisi Iwan Fals, Isyana Sarasvati, Vicky Mono, Aqi Singgih, dan Audrey.
Sebelumnya, rangkaian dibuka 1 Juli 2026 lewat Afternoon Tea Talkshow Legacy of Rahmi Hatta di Perpustakaan Nasional bersama Meutia Hatta, Dewi Motik, dan Prilly Latuconsina.
Di tempat yang sama, 40 pasangan mengikuti nikah massal Ikatan Cinta. Prosesi disaksikan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i.
Ketua Pelaksana Fajrin Saadi menyebut kegiatan ini untuk meneruskan nilai kepedulian Rahmi Hatta.
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Jawa Pos
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