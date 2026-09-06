Satu Abad Rahmi Hatta: Dari Panggung RUMAH hingga 40 Pasangan Nikah Massal

JawaPos.com - Satu abad kelahiran Rahmi Hatta diperingati keluarga besar Yayasan Meutia Hatta Swasono melalui rangkaian kegiatan sejak Juli-September 2026. Puncaknya digelar Sabtu (5/9) di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

Bukan sekadar seremoni, peringatan ini diisi dua kegiatan utama yaitu Fashion Performance Art RUMAH dan nikah massal Ikatan Cinta untuk 40 pasangan.

RUMAH: Kisah Hidup Lewat Fashion dan Seni Disutradarai Wawan Sofwan, pertunjukan RUMAH memadukan teater, fashion, musik, dan tari untuk menggambarkan perjalanan Rahmi Hatta sejak muda hingga mendampingi Proklamator Mohammad Hatta.

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Konsep RUMAH dimaknai sebagai tempat nilai, kasih sayang, dan keteladanan diwariskan.

Koleksi busana pribadi Rahmi Hatta yang sederhana dan berbudaya Indonesia diperagakan Top 4 Puteri Indonesia dan Abang None Jakarta Barat.

Monolog dibawakan Maudy Koesnaedi dan Prilly Latuconsina, sementara panggung diisi Iwan Fals, Isyana Sarasvati, Vicky Mono, Aqi Singgih, dan Audrey.

Sebelumnya, rangkaian dibuka 1 Juli 2026 lewat Afternoon Tea Talkshow Legacy of Rahmi Hatta di Perpustakaan Nasional bersama Meutia Hatta, Dewi Motik, dan Prilly Latuconsina.

Ikatan Cinta: 40 Pasangan Resmi Menikah Di tempat yang sama, 40 pasangan mengikuti nikah massal Ikatan Cinta. Prosesi disaksikan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i.