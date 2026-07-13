Menag Nasaruddin Umar Kukuhkan Idrus Marham Jadi Ketum Ikatan Keluarga Alumni PTKIN

Menag Nasaruddin Umar bersama Ketum IKA PTKIN Idrus Marham menyampaikan keterangan kepada awak media di sela-sela Rakernas di Jakarta pada Senin (13/7). (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)
JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengukuhkan Idrus Marham sebagai ketua umum (ketum) Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
pengukuhan itu dilaksanakan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Nasional IKA PTKIN di Jakarta pada Senin (13/7).
Dalam kesempatan itu, Nasaruddin menyampaikan harapan agar Idrus dan jajarannya bisa melahirkan pemikir dan cendekiawan yang bisa menjadi teladan.
Menurut dia, IKA PTKIN yang dipimpin Idrus akan menjadi tempat alumni dari seluruh perguruan tinggi Islam negeri untuk mencurahkan ide dan gagasan mereka.
Baca Juga:Perluas Akses Profesi Advokat di PTKI, Kemenag Kerja Sama dengan UI dan Peradi Profesional
”Baru saja kami melantik kepengurusan IKA PTKIN seluruh Indonesia. Luar biasa, karena gagasan-gagasan yang disampaikan oleh ketua umumnya Intinya adalah bagaimana menyatukan visi seluruh PTKIN dan juga nanti sesungguhnya PTKIS,” kata Nasaruddin.
Visi yang dimaksud oleh Nasaruddin adalah melahirkan para pemikir dan cendekiawan.
Menurut dia, IKA PTKIN bukan sekedar organisasi yang diisi oleh ilmuwan dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu.
Melainkan juga tempat berkumpulnya intelektual yang punya potensi besar untuk memberi dampak dan menebar manfaat bagi masyarakat.
”Alumni PTKIN itu bukan hanya menonjol sebagai ilmuwan, tapi juga dia bisa sebagai imam, bisa sebagai mubaligh, bisa juga sebagai ilmuwan, dan bisa juga menjadi tokoh masyarakat. Serba bisa ya, dan itu yang kami harapkan. Karena masyarakat kita membutuhkan figur-figur yang bisa menjadi teladan,” lanjutnya.
Baca Juga:Kemenag Salurkan Dana Zakat dan Wakaf Rp 26,8 Miliar ke 38 Provinsi, Fokus Pemberdayaan Yatim dan Disabilitas
Nasaruddin berharap IKA PTKIN bisa menempatkan diri sebagai central point dalam kehidupan bermasyarakat.
Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?
Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga
Daftar Pemain Cedera dan Sanksi Inggris Lawan Norwegia: Thomas Tuchel Rombak Pertahanan Redam Erling Haaland
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Norwegia vs Timnas Inggris di Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Putar Otak Redam Ledakan Erling Haaland