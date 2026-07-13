Menag Nasaruddin Umar Kukuhkan Idrus Marham Jadi Ketum Ikatan Keluarga Alumni PTKIN

JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengukuhkan Idrus Marham sebagai ketua umum (ketum) Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

pengukuhan itu dilaksanakan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Nasional IKA PTKIN di Jakarta pada Senin (13/7).

Dalam kesempatan itu, Nasaruddin menyampaikan harapan agar Idrus dan jajarannya bisa melahirkan pemikir dan cendekiawan yang bisa menjadi teladan.

Menurut dia, IKA PTKIN yang dipimpin Idrus akan menjadi tempat alumni dari seluruh perguruan tinggi Islam negeri untuk mencurahkan ide dan gagasan mereka.

”Baru saja kami melantik kepengurusan IKA PTKIN seluruh Indonesia. Luar biasa, karena gagasan-gagasan yang disampaikan oleh ketua umumnya Intinya adalah bagaimana menyatukan visi seluruh PTKIN dan juga nanti sesungguhnya PTKIS,” kata Nasaruddin.

Visi yang dimaksud oleh Nasaruddin adalah melahirkan para pemikir dan cendekiawan.

Menurut dia, IKA PTKIN bukan sekedar organisasi yang diisi oleh ilmuwan dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu.

Melainkan juga tempat berkumpulnya intelektual yang punya potensi besar untuk memberi dampak dan menebar manfaat bagi masyarakat.

”Alumni PTKIN itu bukan hanya menonjol sebagai ilmuwan, tapi juga dia bisa sebagai imam, bisa sebagai mubaligh, bisa juga sebagai ilmuwan, dan bisa juga menjadi tokoh masyarakat. Serba bisa ya, dan itu yang kami harapkan. Karena masyarakat kita membutuhkan figur-figur yang bisa menjadi teladan,” lanjutnya.