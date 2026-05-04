Mengenal Santa Brigid dari Kildare (451-525): Anak Seorang Budak yang Menjadi Pendiri Biara Pertama di Irlandia

Lukisan wajah Santa Brigid dari Kildare (Catholic.org)
JawaPos.com - Gereja Katolik memiliki banyak sekali tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam sejarah berdirinya gereja di tempat atau region tertentu. Mereka ini biasanya adalah seorang misionaris atau martir, yang kemudian menjadi orang suci bagi gereja.
Tidak semua orang ini terlahir Kristen, namun mereka terpanggil atau merasakan ketertarikan untuk menjadi seorang Kristen ketika agama tersebut memasuki lingkungan hidupnya.
Santa Brigid (451-525) adalah salah satu tokoh terkenal asal Irlandia yang juga menjadi sosok kesayangan negara. Namun, selain warga Irlandia, tidak banyak orang mengetahui kisah hidupnya.
Kehidupan Awal
Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, kisah hidup Brigid tidak lebih dari dongeng, legenda dan bahkan mitos karena sedikit sekali dokumentasi.
Menurut cerita yang ada, Brigid lahir di Leinster, Irlandia, dari seorang ayah berdarah biru dan ibu yang seorang budak.
Dilansir dari St Brigid's Cathedral, ayahnya bernama Dubhtach, dan ia adalah seorang kepala suku. Sedangkan ibunya, Broicseach, hanyalah seorang budak pelayan rumah, selain itu juga pelayan dari istri sah ayahnya.
Mengetahui hubungan antara keduanya dan kehamilan Broicseach, istri sah merasa cemburu. Lalu Dubhtach menjual Broicseach kepada seorang dukun pagan dari Faughart, Brigid diperkirakan lahir di sana pula.
Karena latar belakangnya, Brigid mendapatkan namanya dari seorang dewi mitologi Irlandia, Brigid, dewi api, puisi, pengobatan, kerajinan dan musim semi.
Walaupun tinggal bersama seorang dukun, ibunya menjadi seorang Kristen. Kemudian ia mengajarkan agama Kristen kepada Brigid. Pendidikan ini membentuk karakter Brigid dan memiliki pengaruh besar terhadap masa depannya.
