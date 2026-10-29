Nostalgia, PlayStation Hadirkan Prism Collection, DualSense Transparan Ikonik Era 90-an

Prism Collection PlayStation. (Dok. Sony)
JawaPos.com - PlayStation menghadirkan koleksi aksesori terbaru dengan nuansa retro bertajuk Prism Collection, yang membawa kembali tren desain transparan sebagaimana era 1990-an.
Koleksi ini mencakup kontroler DualSense dan penutup konsol PlayStation 5 atau PS5 dengan tiga pilihan warna, yakni Flare Orange, Emerald Green, dan Graphite Gray.
Melalui koleksi tersebut, PlayStation memadukan desain retro dengan sentuhan modern yang menyesuaikan karakter desain PS5.
Tampilan transparan memungkinkan pengguna melihat detail material yang digunakan pada kontroler maupun penutup konsol.
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Dalam unggahan di blog resmi PlayStation, tim desain mengungkapkan antusiasmenya dalam menghadirkan tampilan transparan pada perangkat PS5.
"Kami ingin menghadirkan kembali tren desain transparan yang ikonik dari akhir tahun 90-an dengan sentuhan baru yang modern, yang melengkapi desain industrial PS5," ujar desainer PlayStation, Leo Cardoso seperti dikutip dari IGN, Kamis (29/10).
Cardoso menjelaskan, desain tersebut juga memberikan kesempatan kepada pengguna untuk melihat lebih dekat detail rancangan perangkat PlayStation.
Blog PlayStation turut menyoroti bahwa casing transparan memberikan kesempatan untuk melihat lebih dekat desain dan keahlian di balik kontroler DualSense serta konsol PlayStation 5.
Sementara itu, desainer PlayStation lainnya, Satoshi Aoyagi, menjelaskan karakter tiga warna yang dipilih untuk Prism Collection.
Warna oranye cerah menghadirkan nuansa kemerahan ketika material transparan saling bertumpuk.
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