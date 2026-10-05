Resep Potato Ring, Camilan Kentang untuk Bekal dan Frozen Food

JawaPos.com - Kentang bisa diolah menjadi camilan berbentuk unik yang menarik untuk bekal maupun teman ngemil di rumah. Salah satunya potato ring, olahan kentang berbentuk seperti donat yang dilapisi tepung roti sebelum digoreng.

Resep potato ring ini dibagikan oleh akun Instagram @martinpraja. Selain menggunakan bahan yang sederhana, adonan potato ring juga dapat disiapkan sebagai stok makanan sehingga praktis ketika membutuhkan camilan atau tambahan bekal.

Adonan utamanya memadukan kentang kukus dengan smoked beef, ayam giling, dan wortel parut. Tepung maizena digunakan untuk membantu membentuk adonan, sementara garam, penyedap, dan merica memberikan rasa gurih dan sedikit pedas.

Setelah dibentuk menjadi cincin, potato ring dicelupkan ke dalam larutan tepung serbaguna kemudian dilapisi tepung roti. Lapisan inilah yang memberikan hasil akhir yang renyah setelah digoreng.

Bahan:

Bahan 1:

2 buah kentang, kukus

3-4 lembar smoked beef

100 gram ayam giling

1 buah wortel, parut

5 sendok makan tepung maizena

1 sendok teh garam

1 sendok teh penyedap

1/2 sendok teh merica

Bahan 2:

100 gram tepung serbaguna, larutkan dengan air

Tepung roti secukupnya



Cara Pembuatan:

1. Haluskan kentang yang sudah dikukus hingga teksturnya cukup lembut.

2. Tambahkan smoked beef, ayam giling, wortel parut, tepung maizena, garam, penyedap, dan merica. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata dan menjadi adonan.

3. Ambil adonan sekitar 30 gram, kemudian bentuk menjadi bulatan dan lubangi bagian tengahnya hingga menyerupai donat.

4. Siapkan larutan tepung serbaguna. Celupkan setiap potato ring ke dalam tepung basah hingga seluruh permukaannya terlapisi.

5. Setelah itu, balurkan potato ring dengan tepung roti secara merata.

6. Goreng dalam minyak hingga matang dan berwarna kecokelatan. Angkat dan tiriskan.

Potato ring bisa disajikan sebagai camilan dengan saus cocolan sesuai selera. Bentuknya yang praktis juga membuat olahan kentang ini cocok dimasukkan ke dalam bekal.

Dikutip dari Instagram @martinpraja, potato ring juga bisa menjadi salah satu ide untuk menyiapkan stok makanan di rumah. Adonan yang sudah dibentuk dan dilapisi tepung dapat disiapkan terlebih dahulu sehingga lebih praktis saat ingin membuat camilan.