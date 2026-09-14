Pokémon TCG Pocket Akhirnya Hadir dalam Bahasa Indonesia Mulai Januari 2027

Daisuke Kobayashi, Senior Director The Pokémon Company (kiri) di press conference Pokemon Future Plans for Indonesia, Senin (14/9). (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pokémon Trading Card Game Pocket akhirnya akan menghadirkan Bahasa Indonesia mulai Januari 2027. Lokalisasi ini membuat pemain Indonesia bisa menikmati koleksi kartu dan pertarungan Pokémon dengan bahasa yang lebih familiar.
Pengumuman tersebut disampaikan Daisuke Kobayashi, Senior Director The Pokémon Company, dalam press conference Pokémon Future Plans for Indonesia 2026-2027 di Jakarta, Senin (14/9).
Ia mengatakan keputusan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mengajak lebih banyak penggemar Pokémon di Indonesia bermain TCG Pocket.
“Untuk penggemar Pokémon yang belum memainkan, kami mengundang semuanya,” kata Kobayashi dalam acara tersebut. “Dan bagi teman-teman yang sudah memainkan aplikasi ini, tinggal ubah bahasanya.”
Bahasa Indonesia nantinya tidak hanya digunakan pada bagian tertentu dari permainan. Kobayashi memastikan seluruh pengalaman dalam game akan dilokalkan, termasuk menu dan berbagai elemen in-game.
“Semua dilokalisasi, termasuk menu in-game, jadi makin familiar,” ujar Kobayashi. Pemain lama juga tidak perlu khawatir koleksi atau progres permainan mereka akan hilang ketika mengganti bahasa.
“Game yang sudah dijalankan tidak akan hilang,” katanya. Pemain cukup mengubah pengaturan bahasa untuk menikmati TCG Pocket dalam Bahasa Indonesia.
Kehadiran Bahasa Indonesia ini juga tidak terlepas dari besarnya basis pemain Pokémon TCG Pocket di Tanah Air. Takato Utsunomiya, COO The Pokémon Company, mengungkapkan bahwa pemain dari Indonesia menempati posisi keenam secara global.
“Game card itu, pemain dari Indonesia nomor enam sedunia,” kata Utsunomiya. Ia menegaskan bahwa posisi Indonesia tersebut penting bagi The Pokémon Company.
“Indonesia penting buat kami,” ujarnya. Besarnya basis pemain tersebut membuat kehadiran Bahasa Indonesia menjadi salah satu pengumuman penting Pokémon untuk pasar Indonesia.
Pokémon TCG Pocket sendiri telah berkembang menjadi salah satu cara populer untuk menikmati Pokémon Trading Card Game secara digital. Pemain bisa membuka booster pack, mengoleksi kartu, menyusun koleksi, hingga membawa kartu-kartu tersebut ke pertarungan.
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