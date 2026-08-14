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Antara
Jumat, 14 Agustus 2026 | 21.46 WIB

Pelatnas Esports Asian Games 2026 Terapkan Sport Science

Tim nasional esports Indonesia nomor Identity V beraksi dalam babak kualifikasi Asian Games 2026 di Singapura, Senin (1/6/2026). ANTARA/HO-PB ESI - Image

Tim nasional esports Indonesia nomor Identity V beraksi dalam babak kualifikasi Asian Games 2026 di Singapura, Senin (1/6/2026). ANTARA/HO-PB ESI

JawaPos.com - Tim Nasional (Timnas) Esports Indonesia menerapkan pendekatan sport science dalam pemusatan latihan nasional (pelatnas) sebagai persiapan menghadapi Asian Games 2026.

Tim tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis permainan, tetapi juga kondisi fisik, nutrisi, kesehatan, dan mental atlet, dikutip dari ANTARA.

Manajer Timnas Esports Indonesia Glorya Famiela mengatakan persiapan atlet dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan mereka berada dalam kondisi optimal saat menghadapi pertandingan.

"Untuk pelatnas sendiri bukan hanya strength and conditioning. Untuk sisi nonteknis itu biasa kita memanfaatkan sport science. Jadi bukan hanya strength and conditioning, fisik harus bugar, tetapi ada dari sisi nutrisi, makan dijaga juga, terus ada psikolog kita juga untuk menjaga psikisnya, mental," kata Glorya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Selain dukungan psikolog, tim pelatnas juga menyiapkan tenaga medis yang terdiri atas satu dokter dan satu perawat. Keduanya bertugas mendampingi atlet sekaligus memastikan kondisi kesehatan selama menjalani program latihan.

Glorya mengatakan pendekatan tersebut menjadi bagian dari sistem pendukung yang disiapkan agar atlet dapat menjalani pelatnas secara maksimal menjelang Asian Games.

Untuk Asian Games, Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) menyiapkan 34 atlet dan tujuh pelatih yang akan turun dalam delapan nomor pertandingan.

Indonesia mengikuti Honor of Kings (HOK), Identity V, Naraka: Bladepoint, Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), PUBG Mobile (PUBGM), eFootball, Gran Turismo, dan Pokemon UNITE.

"Memang kalau dari kita, kita ingin bukan hanya game-game yang tenar saja yang kita berangkatkan. Kita juga pengen semuanya memberikan kesempatan untuk menjadi timnas," kata Glorya.

Editor: Banu Adikara
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