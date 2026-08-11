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Ryandi Zahdomo
Rabu, 12 Agustus 2026 | 05.14 WIB

Nojorono Gandeng PFI Gelar Kompetisi Fotografi "Berkarya Lewat Lensa", Cek Syarat dan Info Lengkap

Ilustrasi hobi fotografi (Dok. Freepik) - Image

Ilustrasi hobi fotografi (Dok. Freepik)

JawaPos.com - Memasuki usianya yang ke-94 tahun, PT Nojorono Tobacco International (Nojorono Kudus) menghadirkan ruang kreativitas bagi masyarakat dan insan pers. Kali ini, perusahaan manufaktur tersebut menggandeng Pewarta Foto Indonesia (PFI) merilis kompetisi fotografi nasional bertajuk “Berkarya Lewat Lensa”.

Melanjutkan kesuksesan program Tinta Inspirasi yang menyasar karya tulis jurnalis, ajang terbaru ini hadir untuk menangkap cerita dari perspektif visual yang otentik. Mengangkat tema besar "Menjaga Warisan, Selaras Dengan Waktu", seluruh peserta ditantang menerjemahkan esensi tema tersebut ke dalam bingkai fotografi.

Dua Kategori Kepesertaan

Ajang ini membagi kepesertaan ke dalam dua kategori utama, yakni:

- Kategori Jurnalis: Diperuntukkan bagi pewarta foto dan seluruh insan pers.

- Kategori Umum: Diperuntukkan bagi citizen journalist hingga masyarakat umum.

Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia, Dwi Pambudo, menjelaskan bahwa penilaian karya tidak sekadar tertuju pada aspek teknis fotografi semata, melainkan juga kemampuan peserta dalam menerjemahkan tema secara mendalam.

"Selama ini rekan-rekan jurnalis dan pewarta foto terbiasa menghadirkan karya yang berangkat dari peristiwa dan fakta. Melalui kompetisi ini, kami ingin membuka ruang yang lebih luas bagi mereka untuk mengeksplorasi sudut pandang, kreativitas, dan kekuatan visual dalam bercerita, tanpa meninggalkan nilai jurnalistik yang menjadi identitas utama karya mereka," ujar Dwi dalam keterangannya, Selasa (11/8).

Bentuk Apresiasi Nyata untuk Media

Dukungan terhadap ruang eksplorasi visual ini juga ditegaskan oleh Corporate Communication PT Nojorono Tobacco International, Eliza Susanto. Menurutnya, cerita yang kuat berawal dari kebebasan bereksplorasi.

"Kreativitas visual merupakan kunci penting dalam menyampaikan warta masa kini. Melalui ruang eksplorasi ini, kami berharap lahir karya-karya fotografi yang tidak hanya mengasah aspek teknis, tetapi juga memperkaya narasi jurnalistik Indonesia," ungkap Eliza.

Editor: Estu Suryowati
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