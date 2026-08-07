Daus Mini Laporkan 3 Akun Medsos yang Catut Nama dan Fotonya ke Polda Metro Jaya

JawaPos.com - Komedian Daus Mini resmi melaporkan sejumlah akun media sosial yang mencatut nama dan fotonya ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut dibuat setelah akun-akun itu dinilai menggunakan identitas Daus Mini untuk membuat konten yang memicu kontroversi.

Laporan Daus Mini tersebut teregister dengan nomor LP/B/5798/VIII/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA. Dalam laporannya, Daus Mini menyertakan tiga akun yang diduga berkaitan dengan perkara pencatutan nama dan fotonya tersebut.

"Semuanya ada tiga akun, tapi nanti, mungkin minggu depan akan ada laporan lagi dengan case yang berbeda," kata Zecky Alatas selaku kuasa hukum Daus Mini saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (7/8).

Sebelum membawa persoalan ke ranah hukum, pihak Daus Mini sebenarnya telah memberikan kesempatan kepada akun-akun yang diduga mencatut nama dan fotonya untuk menghapus konten sekaligus menyampaikan permintaan maaf.

Namun, peringatan tersebut tidak mendapat respons positif. Pihak Daus Mini akhirnya memilih menempuh jalur hukum karena merasa teguran yang diberikan tidak diindahkan.

"Sudah ada tim kami memperingati ke akunnya, tapi tidak mengindahkan. Artinya, ini dianggap main-main. Nggak apa-apa juga kalau mau main-main, kita selesaikan secara hukum," tutur Zecky.

Daus Mini bersyukur proses pelaporan di Polda Metro Jaya berjalan lancar. Ia mengapresiasi petugas kepolisian yang menerima laporannya dengan baik. "Polisinya baik, profesional. Kita datang buat laporan langsung disambut baik," ujarnya.

Daus Mini menceritakan awal mula dirinya mengetahui ada akun media sosial yang diduga menggunakan identitasnya. Informasi tersebut pertama kali diterimanya dari sejumlah teman yang menemukan akun media sosial atas namanya. Tak hanya itu, akun tersebut juga menampilkan foto Daus Mini.